Alemanya goleja Mèxic i és a la final

Els de Joachim Löw sentencien el xoc amb un doblet de Goretzka en 2 minuts

Alemanya serà l’altra finalista, juntament amb Xile, de la gran final de la Copa Confederacions 2017, que es disputarà diumenge vinent a les 21.00 hores a l’estadi de Sant Petersburg, a Rússia. Els germànics van superar ahir per quatre gols a un Mèxic en el segon i últim enfrontament de semifinals de la competició, al Fisht Stadium de Sotxi. Leon Goretzka va obrir el marcador al minut 6 i va deixar el xoc quasi vist per a sentència poc després en fer pujar el 2 a 0 a l’electrònic (assistències de Benjamin Henrichs i Timo Werner).

Els homes del seleccionador mexicà, Juan Carlos Osorio, van aconseguir aturar la sagnia dels alemanys posant-se la granota de treball, però a la represa els futbolistes que dirigeix Joachim Löw van assolir definitivament ser a la següent fase del campionat de combinats campions. Werner, assistit per Jonas Hector, va marcar el tercer de la nit, mentre que el sud-americà Raúl Jiménez va estavellar una pilota al pal i a un per al final Marco Fabián va fer el de l’honor, després d’associar-se amb el migcampista del Porto Hector Herrera. Finalment, Amin Younes va culminar la golejada del conjunt europeu en aprofitar una fantàstica passada de l’esportista del Liverpool Emre Can.