Xile goleja Portugal des dels 11 metres i és finalista

Cap dels dos conjunts pot foradar la xarxa en 120 minuts i des del punt de penal Bravo es converteix en l’home del duel

Actualitzada 29/06/2017 a les 07:38

Redacció Kazan

Xile ja és finalista de la Copa Confederacions. Els xilens i Portugal van protagonitzar ahir la primera semifinal de la competició que s’està disputant a Rússia. Tots dos conjunts es van citar al Kazan Arena i després dels 90 minuts reglamentaris no van ser capaços de marcar. Tant Fernando Santos com Juan Antonio Pizzi van plantejar un enfrontament físic que tenint en compte el poc futbol que els 22 jugadors estaven plasmant al terreny de joc feia presagiar un duel llarg. La primera part de la pròrroga va transcórrer sense emoció, però a la segona i concretament al minut 118 Arturo Vidal i Martín Rodríguez van enviar, individualment, dues pilotes al pal en la mateixa jugada. El col·legiat iranià Alireza Faghani, que no va veure en aquest tram del matx un clar penal del central lusità José Fonte, va assenyalar el final enviant així els semifinalistes a la tanda de penals.

Vidal va aconseguir la primera diana de la nit, mentre que en el torn de Quaresma va aparèixer la figura de Claudio Bravo, posteriorment Charles Aránguiz va estar encertat des dels 11 metres i el porter citizen va tornar a esbrinar el llançament, en aquest cas de Moutinho. Alexis Sánchez va prendre responsabilitats volent quasi sentenciar i ho va assolir, mentre que Nani va fer el mateix però va tornar a topar amb l’heroi del partit. L’altra semifinal, avui entre Alemanya i Mèxic (20.00 hores).