El MoraBanc Andorra farà una oferta qualificada per Jaime Fernández

Actualitzada 29/06/2017 a les 07:18

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra anirà per a totes per Jaime Fernàndez. El club farà una oferta qualificada pel jugador del Movistar Estudiantes, al qual va inscriure l’entitat madrilenya al dret de tempteig, llista en la qual també hi era Giorgi Shermadini, com s’havia anunciat, i que conformaven 33 jugadors. Així, el conjunt del Principat rivalitzarà amb l’Estudiantes pels serveis del base de Madrid, que ahir va estar inclòs en la primera preconvocatòria de la selecció espanyola per a l’Eurobasket 2017. Un cop es formalitzi l’oferta dels tricolors, el club madrileny tindrà cinc dies per igualar l’oferta per mantenir els drets de Fernández. Si finalment es guanya la pugna pel base, el destí de Thomas Schreiner estaria lluny d’Andorra.

Justament ahir, l’altre capità del MoraBanc aquesta temporada, David Navarro, va fitxar pel Rio Natura Monbus Obradoiro. El club gallec va fer oficial el que era una secret a veus. L’escorta d’Esparreguera ha signat un contracte per a dues temporades amb el seu nou equip.