Andorra organitza el primer Torneig internacional de tir amb arc per a invidents

Actualitzada 29/06/2017 a les 07:17

Redacció Andorra la Vella

Andorra acollirà la primera competició de tir amb arc per a invidents dissabte i diumenge. Ahir, la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (Fadea) i el Comitè Paralímpic, amb la col·laboració de Vall Banc, del comú d’Escaldes-Engordany i de la Federació Andorrana de Tir amb Arc, van presentar la nova cita, que es disputarà al Prat del Roure de la parròquia escaldenca. Fins a onze arquers amb discapacitat visual de quatre països (Andorra, França, Anglaterra i Espanya) participaran en el torneig. D’aquests onze, tres fletxers seran de la categoria B1 (invidents totals), cinc de la categoria B2 (invidents amb una visió d’un tres per cent) i els tres restants de la categoria open (invidents no avaluats o que no entren en els paràmetres anteriors).