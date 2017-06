Portugal i Xile busquen ser a la final Cristiano Ronaldo en el darrer partit de la fase de grups davant Nova Zelanda.

Actualitzada 28/06/2017 a les 07:19

Redacció Kazan

La Portugal que dirigeix Fernando Santos i la Xile que entrena Juan Antonio Pizzi es veuran avui les cares a les vuit del vespre a l’estadi Kazan Arena de Rússia per disputar la primera semifinal de la Copa Confederacions. Els portuguesos afronten la cita en millor forma física i amb un pèl més d’avantatge respecte al seu rival, arran que van acabar encapçalant la classificació del grup A de la competició, enviant Mèxic a la segona posició.

De la seva banda, els xilens no van passar de l’empat a un en el seu darrer partit davant Austràlia i es van veure relegats a la segona plaça, en detriment d’Alemanya, que es va fer amb el lideratge del B i lluitarà demà (20.00 h) també per un lloc a la final contra els mexicans. El mig centre de la roja Arturo Vidal va escalfar l’enfrontament declarant, segons va publicar el mitjà britànic Daily Mail, que “Cristiano és un vanitós. Per a mi no existeix. Ja li he dit al meu company Joshua Kimmich [Bayern de Munic] que ens veurem a la final”. De totes maneres, hi va afegir que “és un jugador que està fent les coses molt bé, però competim amb tot un combinat, no només amb ell”. A la prèvia, el seleccionador sud-americà es va desfer en elogis cap al futbolista de Madeira en comentar que “té capacitat golejadora, velocitat, habilitat i l’esperit guanyador. Tenim la missió de contrarestar-lo”, mentre que el migcampista Marcelo Díaz en la mateixa línia va dir que “ha quallat un final de curs increïble”.