Oriol Roch, quarta baixa de l'FC Andorra per a la pròxima temporada

Actualitzada 28/06/2017 a les 07:18

Redacció Andorra la Vella

L’FC Andorra va fer oficial dilluns al vespre que Oriol Roch no seguirà la temporada vinent a les files del conjunt tricolor i agraïa “l’esforç dedicat durant anys”, a més de desitjar-li “sort en un futur”. La seva és la quarta baixa que experimenta el club des que va cloure el curs. La de Roger Ezquer, amb qui tampoc es comptava, va ser la primera i la van seguir la de José Antonio Aguilar i l’internacional andor­rà Sergio Moreno, que van fitxar per l’ascendit recentment a la primera divisió andorrana: l’Inter Club Escaldes.

De moment són quatre baixes, però s’espera que n’arribin algunes més properament, algunes de les quals de pes. El club encara no ha fet oficial cap fitxatge, tot i que encara ha de resoldre el tema del deute acumulat de les juntes anteriors. Qui està a prop de tornar a l’entitat és Manuel Veiga Machado Riera, que a més està interessat a formar part de la junta directiva.