Carles Xandri assoleix una plata al Campionat d'Espanya d'arc nu

28/06/2017

El cap de setmana passat es va disputar a Lleida el Campionat d’Espanya de diferents modalitats. En aquesta hi van participar arquers del Principat, que tancaven la temporada 2016/2017. Carles Xandri Casino va assolir un resultat destacat, amb una plata en arc nu absolut, sent la posició més elevada que mai ha assolit un andorrà a la competició estatal del país veí. El del Club Arqueres d’Escaldes es va imposar a un fletxer d’Aragó a la ronda de quarts, a un valencià i a qui era vigent subcampió a les semifinals. En el duel definitiu es va enfrontar a César Vega, campió d’Espanya, que el va superar i va poder revalidar el títol.

Amb tot, el resultat de Xandri va deixar amb molt bon sabor de boca l’arquer, ja que “mai cap andorrà havia arribat tan lluny”. Aquesta temporada ha assolit, a més, el Campionat de Catalunya a l’aire lliure en categoria veterà, a més d’assolir el rècord de puntució amb 316 punts.

Per la seva part, el també arquer de l’Escaldes, el jove Bryan Agreda, va tancar la temporada amb el títol català en categoria benjamina en arc nu, així com el rècord de Catalunya de puntuació, amb 299 punts, fet a la 4a tirada de la lliga catalana.