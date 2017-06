Albicy confirma que complirà l'any que li resta de contracte

La data per exercir la clàusula de sortida s’acaba i el club s’assegura la continuïtat d’una peça molt important

Andrew Albicy complirà l’any de contracte que li resta amb el MoraBanc Andorra, tal com va confirmar ahir a través de les xarxes socials el base, que afegia que “espero encreuar-me amb un equip francès a l’Eurocup”. Just uns instants abans ho havia anunciat el president de l’entitat andorrana, Gorka Aixàs, que explicava que la data del buy out, és a dir, per exercir la clàusula de sortida, ja havia passat i per tant ja comptaven definitvament amb ell per al curs vinent. Albicy es va sumar així a Oliver Stevic i Beqa Burjanadze com a jugadors totalment confirmats per