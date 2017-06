Actualitzada 27/06/2017 a les 07:13

Redacció Andorra la Vella

Maverick Viñales ja fa uns mesos que resideix a Andorra, on com altres pilots es prepara físicament per a les curses. El fins diumenge líder del Mundial va assegurar en una entrevista per al mitjà espanyol El Mundo que “hi he trobat molta tranquil·litat i un bon sistema d’entrenament que funciona. En bona part gràcies a Andorra estic rendint tan bé aquest any”, i va afegir que “mai vaig pensar en els diners”.