L'FC Santa Coloma cau per la mínima a l'anada de la Champions amb un golàs de l'Alashkert

Un toc d'esperó de Nenadovic dona el triomf als armenis, però l'eliminatòria es manté oberta per a la tornada de la propera setmana al Comunal

Actualitzada 27/06/2017 a les 21:47

L'FC Santa Coloma i l’Alashkert FC han obert aquesta tarda la 63a edició de la Lliga de Campions 2017-2018 amb l’enfrontament d’anada de l’inici de la fase prèvia. L’enfrontament ha acabat amb victòria local per un 1 a 0, amb una diana que s'ha fet viral a les xarxes socials i també en els mitjans de comunicació esportius d’arreu del món, per com ha estat i perquè ha estrenat el certamen. Al minut 39 de joc el davanter serbi de 23 anys Uros Nenadovic ha enviat la pilota al fons de la porteria d’Eloy Casals amb un toc d’esperó suau culminant una bona jugada col·lectiva.



Tot i la desfeta, els colomencs, que han reclamat unpenal clar no xiulat, han mantingut l'eliminatòria oberta per a la tornada, complint així l'objectiu marcat. El dimarts de la setmana vinent es disputarà el segon partit a l'Estadi Comunal.