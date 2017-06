Jorge González acaba 17è al Mundial i Boris Ruiz perd en la primera ronda

Actualitzada 27/06/2017 a les 07:12

Redacció Muju

El meritori triomf del taekwondista del Principat Jorge González, diumenge, davant el medallista olímpic turc Servet Tazegül (or a Londres 2012 i bronze a Pequín 2008, a més de dos títols mundials i 5 ors europeus), va servir per, a més a més, situar l’andorrà en una posició elevada en el Campionat del Món que es disputa a Muju (Corea del Sud). González va quedar enquadrat en el grup dels 17ns classificats, posició que compartia amb 15 taekwondistes més de la categoria de -74 quilograms, la qual va comptar amb més de 70 participants. Aquest resultat es va confirmar després que el rus Maksim Khramtcov, que el va eliminar en la ronda dels 32ns de final, quedés campió i s’assegurés l’or, confirmant així els pronòstics.

La bona actuació de González ha portat la federació a fer un balanç molt positiu del seu paper al Mundial. Justament ahir es va concloure la participació andor­rana a la màxima cita. Boris Ruiz va competir en la ronda de 128ns de la categoria de -68 kg contra l’indi Chandan Lakra, que el va superar per 4 a 11. Posteriorment, el rival de Ruiz va caure der­rotat en la ronda dels 64ns contra el belga Si Mohamed Ketbi per un clar 2 a 26.