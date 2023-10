“La nostra prioritat és el nou àlbum, amb temes molt originals”

Actualitzada 21/10/2023 a les 06:44

La banda 40 Fingers és coneguda per les reinterpretacions icòniques de peces musicals de rock i pop. Avui a les 21.00 hores actua a l’Auditori Nacional.

Quan i com van formar el grup 40 Fingers?

El moment precís va ser l’abril del 2017, una nit dedicada al fingerstyle en un famós local de Trieste (Itàlia), la nostra ciutat. Vam tocar per separat cadascun amb la seva guitarra i al final del concert ens vam animar a fer-ho junts i va ser quan va sorgir la flama i es va formar el quartet.

La reinterpretació més espectacular que han fet?

Sens dubte, les col·laboracions amb Andrea Bocelli i Tori Kelly, i posteriorment amb Andy Summers, històric guitarrista de The Police. Aquests han estat dos moments particularment significatius i emocionants que recordarem sempre.

Quines són les seves majors influències musicals?

Cadascun de nosaltres té una formació, un recorregut, un gust i unes influències musicals diferents. L’Emanuele ve del món de la guitarra clàssica, l’Andrea de la música irlandesa així com del rock-blues, l’Enrico del fingerstyle jazz, i jo del pop i del món de la composició de cançons.

Quin ha estat el seu millor concert?

Tocar a la nostra ciutat, en el marc del bell castell de San Giusto, va ser una cosa màgica i amb emocions increïbles. No hi ha res més gratificant que tocar a casa.

Amb quin artista els agradaria col·laborar en el futur?

Ens encantaria actuar amb Tommy Emmanuel, però també amb altres artistes que no siguin necessàriament guitarristes. Hi ha molts músics que admirem i sovint no cal anar tan lluny per trobar-los. A Itàlia, de fet, tenim molts músics increïbles, tot i que a vegades no siguin mainstream, i alguns d’ells són amics nostres.

Com gestionen la pressió d’estar constantment sota l’ull del públic?

Afortunadament, no som tan famosos per estar constantment sota pressió. De fet, probablement sigui el contrari. Però ens encanta el suport del nostre públic i els nostres fans, així que l’única manera de no defraudar les expectatives és mantenir-nos sempre entrenats.

Algun artista que els hagi impressionat recentment?

Som grans admiradors de Matteo Mancuso, un guitarrista italià increïblement talentós i jove amb una tècnica i un gust increïbles.

Quins projectes tenen planejats per al futur?

Estem treballant en un nou àlbum de música original i aquesta és la nostra prioritat. Els propers esdeveniments d’aquest any, després d’Andorra, són el 7 de novembre a Croàcia, a Zagreb, al Koncertna Dvorana Vatroslava Lisinskog, i posteriorment el 8 de novembre Sèrbia, a Belgrad, a la MTS Dvorana.