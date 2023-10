Actualitzada 03/10/2023 a les 05:48

Quin objectiu s’ha marcat la nova executiva de Liberals d’Andorra?

L’objectiu en aquesta nova etapa del partit és tornar la mirada al liberalisme. Som un partit que té més de 30 anys d’història i el que volem fer és com una actualització dels nostres principis i de l’ideari, en la qual cosa hem treballat durant tot l’estiu.



Es tracta de fer una mena de refundació...

Hem estat tradicionalment un partit que hem volgut donar estabilitat tant als comuns com al Govern, i això ens ha portat a anar amb llistes conjuntes i segurament això ha diluït una mica el nostre ideari i hem perdut una mica la nostra identitat. És cert que el liberalisme ha avançat molt a Europa, però també ho és que la nostra recent història amb pactes ha diluït una mica la nostra ideologia, i per això hem pensat que calia fer aquest procés de reflexió.

Hi ha hagut un retrobament de persones amb il·lusió i amb ganes. Crec que el distanciament que hi ha hagut amb Demòcrates ha comportat que molta gent ens vegi amb valentia i amb una identitat pròpia, fet que ha estat valorat i ha atret algunes persones que havien marxat i altres noves que han vingut. Hi ha gent que porta molt temps al partit i també n’hi ha gent nova, i, com que venim d’una situació tan dolenta, hi ha moltes persones que ens volen donar un cop de mà.



Què li ha portat a acceptar encapçalar el partit?

A mi el que m’agrada és la feina de partit i no tinc cap aspiració de càrrec polític perquè la meva professió m’agrada moltíssim i no voldria deixar-la. Tenia el repte d’intentar ajudar el partit en un moment difícil i va haver-hi diferents persones que, de manera informal, em van proposar per al càrrec i, a més, també disposo del temps necessari.

Com afronta el partit el primer repte, que són les eleccions comunals del desembre...

Arribem amb poc temps, però amb una mentalitat d’un gran partit, que crec que som. En aquest sentit, anem sols a totes les parròquies i veurem les persones de què disposem. Amb el nostre ideari, anirem a parlar amb les diferents iniciatives que pugui haver-hi a cada parròquia. De fet, ja hem parlat pràcticament amb tothom. Venim d’un resultat molt dolent i s’ha assolit el canvi d’executiva, i a partir d’aquí hem iniciat una reflexió per tenir clares les nostres línies d’actuació.

Hi ha parròquies on fa molt temps que governen els mateixos i crec que hi ha un desgast i on la gent s’anima a presentar candidatura, i altres on tampoc no ens volem presentar per perjudicar els nostres amics de partits afins. En aquest sentit, hem de buscar una solució a cada parròquia, perquè cadascuna té una casuística diferent.



Suposo que la vocació és treballar, sigui quin sigui el resultat a les comunals, de cara a les properes generals.

Aquestes eleccions han arribat molt d’hora, som un partit que no tenim local, ni infraestructura i no tenim despeses, i som conscients que no volem pagar el peatge de tenir gent nostra en candidatures perquè acabin amb una cadira i ajudin a reflotar el partit. No volem entrar en aquest joc perquè no ens sentim còmodes. Per això, si anem amb altres formacions serà perquè compartim ideologia i projecte per a la parròquia. Tenim clar que som un partit molt minoritari, malgrat que en altres èpoques hem estat un gran partit.

Com s’explica el no de Liberals a entrar al pacte d’estat de la UE?

Nosaltres ens vam sumar en un moment anterior i ara s’han fet unes negociacions i hem decidit no continuar. Així, estem en la línia del que el mateix pacte diu que es pot fer en qualsevol moment, per això no s’entenen algunes crítiques. I és que veiem una manca de previsió del Govern perquè és un tema molt seriós que marcarà el futur d’Andorra i no veiem clares les decisions que s’estan prenent. A més, veig possible que altres partits marxin del pacte en veure el contingut.

Els temes difícils encara estaven per negociar i no sabem com quedaran. El que ens preocupa és el que queda i tampoc veiem pel tarannà del Govern que estiguem gaire alineats. És un acord que, si no es negocia bé, tindrà un impacte brutal per a Andorra i no veiem que el Govern tingui molt clar el que està negociant.

Veu que hi ha un perill que els ciutadans acabin votant no a l’acord d’associació amb la UE?

Hem d’analitzar com queda l’acord d’associació amb la Unió Europea i quin pot ser l’impacte que tingui, però a priori diria que el 90% de les persones amb qui parlo habitualment són reàcies a l’acord. El Govern no està donant una imatge de gaire seriositat en aquestes negociacions. A més, no crec que el Govern hagi de continuar en el cas que sortís un no al referèndum i s’haurien de tornar a convocar eleccions per responsabilitat política. I és que no es tracta d’un tema menor, sinó que l’acord marcarà el futur d’Andorra, i el Govern estaria qüestionat en cas que guanyés el no al referèndum.