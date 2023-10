“Volem orientar els nostres clients cap a la sostenibilitat”

Actualitzada 02/10/2023 a les 06:02

Mireia Maestre és la persona encarregada d’engegar la nova àrea específica d’ESG i relacions institucionals amb l’objectiu de contribuir a la transformació de l’economia i de la societat cap a una gestió sostenible. Una fita que podria semblar massa etèria, però amb què la directora té molt clar quines accions concretes del dia a dia de l’entitat poden fer-la aterrar.

Començant pel principi, què és l’estratègia ESG?

Quan parlem d’ESG, parlem de tres potes: governança, que hi hagi diversitat en les persones que prenen decisions i que les decisions es prenguin de forma responsable i amb transparència; la part social, en el nostre cas englobaríem la clientela, la nostra plantilla i la societat en general, i el medi ambient, una de les coses més importants en aquesta part és la reducció d’emissions de CO 2 , i per tant el càlcul de la petjada que hi ha al darrere.

Plantejant aquest tipus d’estratègia pot fer minvar la rendibilitat?

La sostenibilitat té lloc a una empresa sempre que aquesta tingui una estructura sòlida, sigui rendible i tingui capacitat per fer polítiques viables i a l’altura de les exigències de la societat.

Aquest any ja teniu plantejades una sèrie d’iniciatives.

De fet, el que ens plantegem és un pla estratègic amb 21 accions fins al 2025 perquè tinguin un recorregut. En temes de governança, per exemple, un dels temes més importants és la transparència, i l’altre exemple que donaria és tenir una cultura forta en sostenibilitat. Aquesta cultura passa per comunicació, formació o accions concretes.

I pel que fa al medi ambient?

Hem de començar per fer el càlcul molt més afinat de la petjada, que inclogui no només els consums que fem com a banc, sinó també que ens comencem a imputar, tal com demana la Unió Europea, la part proporcional que tenim dels productes i serveis dels clients. I l’altre gran objectiu és arribar a una emissió zero per part del banc.

Parlem de la part social.

Destacaria la digitalització, a través d’aquesta assolim un millor servei al client i una proposta de valor; però també la part de conciliació, laboral i familiar de la plantilla i el pla d’igualtat que ja tenim aprovat. Són alguns exemples de tot el que volem treballar. Com a entitat tenim capacitat de transformar i transicionar la nostra clientela cap a la sostenibilitat; és aquí on volem incidir.

Com poden incidir en els clients?

Hem fet un catàleg de productes sostenibles que ja tenim en cartera i que anirem incrementant. A més, farem l’anàlisi de cada producte o servei que tenim per veure si li podem donar aquest component de sostenibilitat.

Posi’m un exemple de producte sostenible.

El fons d’inversió a futur sostenible per a persones que volen invertir els diners de forma sostenible, la targeta solidària, que fa un arrodoniment destinat a les entitats que treballen en termes socials, o els préstecs ecoeficiència, que amb un tipus d’interès ajustat et permeten fer reformes per aïllar o comprar plaques solars. En total n’hi ha 15.