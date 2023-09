Actualitzada 19/09/2023 a les 06:27

Marissa Macdonald (Indianapolis, 1971) és una creadora sostenible d’origen estatunidenc que fa 15 anys que viu a Andorra. El 30 de setembre i l’1 d’octubre imparteix un taller familiar al Museu Thyssen per tal de reutilitzar la seva antiga lona.La meva feina consisteix a reutilitzar materials que, en cas de no ser recuperats per mi, es llençarien a la brossa. Aquest i altres processos formen part del que anomenem economia circular.Estem acostumats a fabricar un producte, utilitzar-lo i llençar-lo, però ha arribat un punt en què no podem seguir produint i consumint com hem fet fins ara. El que intenta l’economia circular és que abans del procés de producció es valori com aquest producte pot tenir un menor impacte en el medi ambient.Doncs ara estan comercialitzant uns pantalons d’esquí que es poden allargar. La marca et ven uns trossos de tela que s’enganxen a baix del pantaló amb una cremallera, i així poden durar anys.La lona és un material molt difícil de reciclar i m’han encarregat reutilitzar-la. Al taller ensenyaré a les famílies com fer unes decoracions per a les portes de casa, però jo també estic fent bosses, estoigs i altres articles que es vendran a la botiga del museu.Ni ho recordo, així que imagina... La qüestió és que sempre m’ha sobtat el consumisme que hi ha al meu país d’origen, els Estats Units. Quan vaig arribar a Andorra em vaig adonar que tot era diferent i vaig decidir posar tots els meus esforços que aquesta petita comunitat no es convertís en una roda de consum i rebuig.Accions tan senzilles com reduir el consum de plàstic portant la teva bossa quan vas a comprar, utilitzar més sovint el transport públic, menjar menys carn... No tothom ha de fer les mateixes coses, ni fer-les totes, naturalment. Però si tothom comença per algun lloc, podem arribar lluny.Centrant-nos en l’energia, els centres comercials i les botigues haurien de tenir les portes tancades sempre, ja que, si no, la calefacció o l’aire condicionat s’escapen i és un malbaratament d’energia. Amb això també vull fer veure que sovint sembla que tota la culpa és dels ciutadans, però la responsabilitat és de tothom. Tant de les institucions i empreses com de la població.Reciclar la matèria orgànica no és una tasca fàcil. Es necessiten temperatures més altes de les que tenim a Andorra i tinc constància que s’està estudiant com fer-ho. Per a mi és més important reduir el consum que reciclar, ja que també s’ha de considerar que reciclar són molts diners, has d’utilitzar molta aigua i energia...