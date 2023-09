“Tinc dubtes sobre l'obligació del català per residir a Andorra”

Actualitzada 06/09/2023 a les 07:37

Fins dijous passat va ser el director del gabinet del representant del copríncep francès. Va arribar el 1994 amb 34 anys. Es jubila amb 63 i mig, com ell diu amb menys cabells. Són 29 anys al càrrec. Mitja vida.De tancament d’una etapa profesional que ha sigut bastant llarga, molt interessant, molt rica.Vaig venir per un any només.El cap de Govern en aquell moment, Òscar Ribas, va demanar directament mantenir els funcionaris que portaven el dossier d’Andorra perquè la Constitució era molt jove.Sí. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande i Macron. Em sento molt afortunat.És important una persona que conegui el país per transmetre informació fidedigna. La meva funció era informar, i és el representant personal qui ho comunica al Copríncep.El que coneix qualsevol persona de Perpinyà que venia de tant en tant a visitar el seu amic Rascagneres.La meva opinió personal és que cal trobar una solució. És factible. La posició del Copríncep francès és clara i definitiva, però la responsabilitat és del Consell General i del Govern, que en definitiva representen el poble.No per a nosaltres. Emmanuel Macron va dir a Andorra que és el poble qui decideix. Ho va dir clarament a la plaça del poble. El Copríncep francès la firmarà.No se saben les conseqüències, La meva teoria és que hi ha tres Coprínceps: el poble i els dos que són històricament presents.Penso que sí. És evident que tota la història d’Andorra gira envers el Copríncep francès quan hi ha un problema. La informació arriba ràpida a París. El que va passar amb la covid, per exemple, l’autorització que es va donar de circular en territori francès dins d’un radi de 100 quilòmetres, va ajudar l’economia. Per això crec que sense la institució dels Coprínceps hi ha més a perdre.El dret a la vida és un dels pilars fonamentals de l’Església catòlica. El Papa actual no dirà mai que està a favor de l’avortament. Però clar, l’evolució sempre té un preu. Si els polítics pensen que estem en un país ja estructurat, que és veritat, el problema és si es vol un nou règim institucional.Té recursos com el turisme. És bo fer una mirada històrica, la norma és la pobresa. El desenvolupament comença a partir dels anys 50. Segles abans no es podia ni menjar. Són 650 anys de pobresa i 60 de riquesa davant una pobresa econòmica que obligava la gent a marxar.Hi ha una fractura social i això és evident. També la resposta serà política. S’ha de preguntar quanta gent pot viure aquí.És un fet econòmic. Segur que el poble de l’Ospitalet estaria content de tenir més població. L’economia sempre mana. La gent que treballa a París té pisos als afores, igual a Barcelona.Em pot dir un producte francès que no està al mercat andorrà? Tan s’hi val el recorregut, l’important és que les marques franceses són a Andorra.S’exigeix parlar català.Aquí tothom parla castellà. És més còmode mirar al sud. Els governs sovint fan una còpia de lleis espanyoles.Ho tinc clar. Però és l’administració qui decideix contractar assessors espanyols o francesos.La llibertat de circulació de les persones. L’empresa pot posar les condicions, però no per entrar al país a través d’Immigració. És el meu punt de vista. Penso que no encaixa amb la Constitució, i em sembla difícil d’acceptar.A França o a Itàlia no demanen francès o italià. Cap país té una norma similar, és impensable.No hi té res a veure, encara que si es firma s’accepta la lliure circulació de persones.Prefereixo posar un interrogant sobre la conformitat a la Constitució de l’exigència del català per tenir el permís d’immigració.Hi havia un non paper anterior que anava en aquest sentit, gairebé. Ja es deixava entreveure que hi havia certa desconfiança.Cal advertir que es parla de tres països, no únicament d’Andorra.No ho sé, però sí sé que la situació d’Andorra, Mònaco i San Marino no és la mateixa.Cal recordar el context. Pressió molt forta de l’OCDE, no tant de França. I el govern de l’època havia dit que no seríem pas els primers però tampoc els últims. I quasi vam ser els últims. Calia rehabilitar el país.