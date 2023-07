“És el nostre primer cop a Andorra i som fans del país”

Actualitzada 18/07/2023 a les 07:29

És van conèixer amb només tres anys i des de llavors no han parat de formar-se en música. Són el grup català de moda i han compartit estudi amb artistes com Stay Homas, Figa Flawas o Mushkaa. Actuen avui a la 1 de la matinada a la festa major de Canillo.Oriol: Ha sigut un progrés que ha començat des de zero: fent temes i creant un fandom. Hem aconseguit fidelitzar el nostre públic. L'àlbum ens ha acabat de donar l'impuls per poder arribar a tothom.Xavi: La música ens acompanya des de petits i ens agrada fer-la sense limitacions ni por.O: Hem divagat per diferents estils: rap, música de festa major...O: Va ser senzillament brutal. No ens esperàvem fer aquest sold out.X: Significa vitalitat i alegria. El solete com a filosofia de vida. Hi té una gran influència casa nostra, el Maresme, que per a nosaltres és tropicalitat, música alegre i de bon rotllo.X: Va ser de forma fortuïta, no buscàvem màrqueting. La idea de la cançó Coti x coti va estar reposant molts mesos fins que un dia vam veure-ho clar.O: Pensàvem que seria una frikada i de cop va explotar.O: No crec que canviem de llengua a l’hora de cantar. Arribarà una cançó en castellà o anglès, però mai no abandonarem el català.X: Sempre esperes créixer. La música és música i pot arribar a tot arreu si agrada.O: L’àlbum ens ha ajudat molt.X: Cada concert és especial i va dedicat a cada ciutat. És el nostre primer cop actuant a Andorra i nosaltres som fans del país.O: Som productors, i produir-te la teva pròpia música és quelcom que vas aprenent i millorant amb els anys. Ara ens hem tornat més “poperos” perquè és el que agrada a la gent.X: Tot ha estat bastant progressiu des que vam publicar l’àlbum.Quan van ser conscients de l’èxit que tenien?O: Suposo que el dia que vam cantar al Camp Nou a la mitja part del partit contra l’Atlètic vam veure que la cosa era molt grossa (riu.)X: Sobretot amb les xarxes és molt més fàcil difondre música, principalment perquè pots arribar a molta gent.X: És bo per a la música perquè no cal tenir una discogràfica darrere. Si que és cert que ara s’ha democratitzat tot: amb un ordinador i un micròfon es pot fer una cançó. És fàcil fer-te viral.O: A nosaltres ens agrada més pensar en si la cançó serà adequada per al nostre públic. La música l’hem feta sempre per a la gent i perquè ens encanta.X: Que et donin un premi és molt positiu i d’agrair. Que ens comencin a premiar després de tots aquests anys és molt satisfactori per a nosaltres.O: Falten noies a la indústria, que les artistes femenines tinguin més oportunitats. Cal trencar amb els estereotips.X: D’altra banda, sí que és inclusiu que et puguis gravar els temes a casa, dona oportunitats a tothom.X: Per a nosaltres col·laborar amb aquests artistes afins a la nostra manera de fer música vol dir compartir, i això ens fa créixer.