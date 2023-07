“Aplaudim i respectem el posicionament d'Andorra sobre la invasió d'Ucraïna”

Actualitzada 17/07/2023 a les 07:17

Hugh Elliott és ambaixador del Regne Unit a Espanya i ambaixador no resident a Andorra.El motiu més important és que, essent ambaixador no resident, és important que faci visites amb regularitat al país per conèixer la realitat andorrana en persona i mantenir el contacte amb els representants del Govern per tractar temes d’interès mutu. Més enllà de les meves obligacions com a ambaixador, per a mi venir a Andorra sempre és un plaer perquè és un país fantàstic amb uns paisatges extraordinaris. Aquesta vegada la visita també té un motiu més específic: signar un acord amb el Govern per promoure la mobilitat juvenil entre els dos països.No. És una proposta nova que tindrà un impacte real sobre les persones perquè permetrà que cada any fins a 100 joves d’entre 18 i 30 anys d’Andorra puguin accedir a una autorització per residir i treballar al Regne Unit per un període de dos anys, i viceversa. L’acord entrarà en vigor al començament de l’any vinent. Per participar en el programa no caldrà tenir experiència laboral prèvia. Esperem que els joves andorrans i britànics puguin aprofitar-lo per conèixer millor els països respectius. Les relacions entre els països comencen amb les persones.Segons les últimes dades que tenim, 803. La xifra és sospitosament precisa (riu). És una comunitat important si tenim en compte la població total d’Andorra. Un dels trets que la defineixen és que està molt integrada en la societat andorrana. Celebrem la presència del Regne Unit a Andorra perquè reforça els vincles entre tots dos països.En aquesta visita, no, però en la propera tenim la intenció d’organitzar una trobada amb la comunitat i els nostres amics andorrans per celebrar els llaços entre els nostres països.És una comunitat molt diversa. Hi ha britànics que viuen a Andorra des de fa molts anys, que van venir aquí als anys 70 i ja s’hi han quedat. I n’hi ha que han arribat més tard o que hi han fet estades més curtes. Les necessitats de la comunitat britànica no tenen etiqueta nacional perquè són les de qualsevol andorrà. El que sí que hem observat és que la comunitat ha crescut el 10% en els últims anys. Ens consta que els britànics residents a Andorra estan encantats de viure aquí.És un centre privat i, per tant, no té cap mena de vincle amb l’estat. Per descomptat, sí que hi ha un vincle cultural, informal, entre nosaltres. Per al Regne Unit l’educació és molt important. Estem molt orgullosos de les nostres institucions educatives i dels col·legis britànics a l’exterior. Que hi hagi demanda a Andorra d’una educació britànica ens satisfà moltíssim. Vull felicitar el British College perquè aquest èxit és el resultat d’una molt bona gestió i d’una oferta educativa excel·lent.Són molt bones. Hem aconseguit signar l’acord per l’intercanvi juvenil i actualment som el tercer país que porta més turistes a Andorra, fet que, veient el país, no em sorprèn. Tenim unes relacions fluïdes amb converses contínues per aprofundir els nostres vincles. En l’àmbit internacional el Regne Unit i Andorra tenen una sintonia molt important. Malauradament, continua la guerra a Ucraïna, aquesta invasió brutal i il·legal per part de Rússia. Aplaudim i respectem el posicionament d’Andorra sobre la invasió d’Ucraïna. Andorra forma part de la comunitat internacional que defensa la Carta de les Nacions Unides i els Drets Humans i que rebutja aquesta guerra terrible. En definitiva, tant en temes bilaterals com internacionals hi ha una gran sintonia entre els dos països.Andorra és sobirana per prendre les seves decisions. En aquest cas hem aplaudit el posicionament d’Andorra perquè en aquests moments som testimonis de la invasió brutal d’un territori sobirà per part d’un altre país. La decisió que ha pres Andorra és molt coherent com a part de l’aliança de països que respecten les normes internacionals.