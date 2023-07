“Visualitzar és fonamental per prevenir”

Actualitzada 14/07/2023 a les 07:16

L’any passat ja es va detectar la necessitat de dotar els esdeveniments massius amb l’anomenat punt lila, un espai de referència per informar, sensibilitzar i atendre les víctimes de violència sexista, i enguany la Creu Roja serà una de les entitats que s’encarregaran de la gestió d’alguns dels dispositius.Hem fet una prova pilot a l’Snow­row amb un punt lila que va estar present durant tots els dies que va durar l’esdeveniment, i també hem estat a les festes de Sant Joan. En ambdós casos hi ha hagut una bona acceptació, i en el cas de l’Snowrow vam realitzar dues intervencions. De cara a l’estiu, tenim confirmat Sant Julià de Lòria per a tots els dies que duri la festa major, i gairebé segur que també portarem el punt lila d’Escaldes.És un dispositiu que incideix sobretot en el vessant de prevenció de possible violència masclista i en gran part és gràcies a tot el treball de visualització que es porta a terme. El fet que estigui situat en una carpa lila i que a més hi hagi voluntaris amb distintius del mateix color reforça aquesta comesa. L’ideal seria que amb la seva presència s’evités arribar al punt que sigui necessària una intervenció.Una infermera, dos treballadors de l’àmbit social i dos voluntaris identificats, tots ells amb la formació adequada per atendre les denúncies i acollir les víctimes. En aquest sentit, també vull destacar que la carpa disposa d’un espai íntim per protegir la intimitat dels denunciants en cas de ser necessària una intervenció.L’any passat mancava un dispositiu com aquest sobre el ter­reny, per tant, el més important és ser-hi, i el fet que s’obrin alternatives als equips professionals amb voluntaris que poden rebre formació facilita dur a terme aquesta primera fita, ja que un equip de professionals suposa un cost que no sempre es pot assumir.És una eina no tan sols positiva, sinó que també és necessària, i que està donant bons resultats, com s’ha comprovat en altres països en els quals porten més temps implementant-la, per tant crec que proliferarà en tots els àmbits.