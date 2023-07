Actualitzada 04/07/2023 a les 07:55

El termolúdic de Caldea va reobrir dissabte després de dos mesos i mig tancat per revisar les instal·lacions, reformar els vestidors i continuar amb la renovació de la coberta. Part dels deures d’aquesta temporada ja estan fets. Així doncs, el director general de Caldea, Miguel Pedregal, detalla quins són els reptes que Caldea té ara al davant.Vam contractar l’equip d’arquitectes a finals de l’any passat i des del gener que treballen en el projecte. Hem enderrocat l’interior de la torre, on se situarà l’hotel, i quan els arquitectes ho tinguin tot llest començarem a construir.No. Hem hagut de moure aquesta data i no en tenim una altra de fixada. Si tot anés perfecte i l’hotel tingués prioritat en l’ordre de les inversions, podria estar enllestit per la temporada d’hivern 2025-2026. Però el que et comentava, encara hi ha molt treball per fer i és només el que ens agradaria.La redacció del projecte i la transformació de l’edifici està trigant més del que pensàvem. Estem parlant d’una operació complexa sobre un edifici de més de 30.000 metres quadrats.És molt aviat per parlar de preus. El que sí que puc avançar és que la idea no és vendre només habitacions d’hotel. La idea és fer paquets que incloguin allotjament, gastronomia, tractaments...Acabar la renovació de la coberta, reformar els spas, ampliar el club de socis… Són molts reptes perquè al final Caldea és un edifici dels anys 90 que necessita reformes per estar actual i atreure nous públics.No. Som una empresa popular que es dirigeix a la classe mitjana-alta i això no ha canviat. Tampoc no en tenim la intenció.En primer lloc, Caldea va canviar el concepte de centre termal com un lloc orientat a la gent gran i amb patologies i va generalitzar molt més el públic, a més de donar-li un enfocament lúdic. Després és important el tema dels horaris d’obertura. Els spas normalment no estan oberts a la nit i Caldea sí. De fet, és una de les franges en què tenim més públic. Finalment, l’estil de l’edifici i la ubicació ajuda molt. Si Caldea fos una nau industrial estic segur que no tindríem el mateix èxit.Sí, però estem fent els deures. Una de les qüestions en la qual havíem de treballar era la gestió dels aforaments i ho hem fet. Arran de la pandèmia ens vam veure obligats a reduir l’aforament per raons sanitàries i ho hem mantingut per al confort dels usuaris. Les instal·lacions també les havíem de millorar i ja estem planificant la reforma. D’aquí a no sé quants anys tindrem una Caldea totalment renovada per tenir 30 anys més d’èxits.