Actualitzada 23/05/2023 a les 07:05

Fa un mes i mig Bàrbara Pàmies va rellevar Jean-Michel Armengol en el càrrec de consellera comunal del grup de Movem Ordino. Tot i que el protagonisme de la primera línia política no l’acaba de convèncer i prefereix fer “la feina que no es veu”, va fer el pas endavant perquè Armengol pogués encapçalar la coalició del Partit Socialdemòcrata i X’Ordino, la formació política d’Enric Dolsa, per a la llista territorial d’Ordino a les eleccions generals.El meu primer consell de comú va ser el 30 de març. Encara estic adaptant-me al càrrec i aprenent com funciona la institució. L’assistència a les comissions em permet recollir molta informació, que em servirà per fer bé la tasca que em correspon com a consellera de la minoria. Movem Ordino és un partit independent amb diverses tendències en el seu si. El que tenim en comú és la voluntat de treballar per la parròquia, de conèixer els temes que es tracten al comú i de fer-hi aportacions constructives. Es tracta d’auditar i controlar l’acció de la majoria perquè les coses es facin tal com s’han de fer i amb la màxima transparència possible.Abans que se sabés que Grifols volia instal·lar-se a la parròquia, la qüestió que ja ens preocupava quan vam presentar-nos a les eleccions comunals era l’urbanisme. No volem que es faci malbé la parròquia permetent que es construeixi per construir a tot arreu. La parròquia pot assumir aquest ritme de creixement urbanístic? No pot ser que hàgim d’anar al mig del bosc per gaudir d’un paisatge de muntanya i de natura. Tenim dret a viure en un entorn amb una bona qualitat de vida.Sí, sobretot amb els recursos hídrics. Hem encarregat un estudi per saber quanta aigua necessitaríem per créixer d’aquesta manera tan descontrolada, per créixer tal com permetria el Pla d’Ordenació i Urbanisme vigent. D’entrada no ens quadren els números. D’on trauríem l’aigua? Cal deixar de banda els càlculs polítics i fer una reflexió seriosa amb tots els agents implicats sobre com ha de ser l’urbanisme del futur. Hem de trobar una solució consensuada.El POUP es va aprovar el novembre del 2019. Què els ha fet aturar la construcció ara i endegar una altra revisió de pressa i corrents, quan encara no tenim els estudis de càrrega. Ho veiem electoralista.Estem parlant d’un laboratori P3 on hi haurà virus mortals. Realment és un projecte que ens aportarà tants diners i tanta projecció de la marca Andorra com per assumir aquest risc? No podem fer esforços per trobar altres empreses punteres que ens puguin posar al mapa sense haver de portar virus mortals al país?Al principi, quan et diuen que es farà un laboratori d’investigació per curar malalties, penses: “Endavant”, encara que calgui cedir els terrenys i el projecte no generi beneficis econòmics directes. Però quan comences a rascar i veus que el que hi haurà aquí són virus mortals... abans que una empresa d’aquestes característiques arribi a posar els peus a Andorra, tenim tota la legislació necessària que n’acoti bé l’activitat perquè no pugui trobar escletxes o buits legals per fer vés a saber què? Si un projecte com aquest anés malament, el perjudici que arribaríem a tenir seria incalculable. No ho veiem clar.Demòcrates va guanyar, però el vot va estar molt repartit. Que DA fos el partit amb més vots no vol dir que la població estigui a favor de Grifols. Estic convençuda que molta gent que va votar DA perquè va dipositar la seva confiança en altres polítiques, pot ser que no estigui d’acord amb el projecte de construcció del laboratori.No ho sé. No t’ho puc dir perquè està fora del meu abast. El que sí que sé és que continuarem treballant plegats sobre la qüestió de Grifols. La unió fa la força. Va quedar clar amb la disgregació de vots a les generals.Disposaríem de més recursos tècnics i econòmics i de temps que ara i podríem presentar-nos davant certes institucions estrangeres, com ara administracions públiques, empreses i universitats, amb una altra força per trobar alternatives al projecte.Estic d’acord que es faci una residència. Ara bé, no et puc dir si estic d’acord amb el projecte tal com el concep la majoria perquè en desconec els detalls.