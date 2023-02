Actualitzada 22/02/2023 a les 06:15

Fa més de mitja vida, 38 anys, que forma part del cos de policia. Després de nou anys portant-ne la direcció, està satisfet que sigui “una de les institucions més ben valorades” i d’haver assolit el principal objectiu: mantenir un “alt nivell de seguretat”. A prop de la seva jubilació, que preveu per quan acabi la legislatura, Jordi Moreno sosté que el major repte que encararà el pròxim director serà la digitalització del cos.Hi ha hagut una evolució important de la societat i el treball a nivell policial ha canviat molt amb les noves tecnologies i les xarxes socials.També ha evolucionat molt, amb bandes organitzades que no només actuen a Andorra, sinó arreu d’Europa.Sí. Les hem trobat de forma puntual, com a la resta de països d’Europa. Es tracta del fet que es van movent.Normalment són originàries de països de l’est. Actuen de forma immediata i marxen del país de seguida. I van treballant puntualment. A vegades tenim onades. La majoria de delictes que cometen són furts a magatzems o centres comercials, encara que també hem tingut alguna entrada en domicilis particulars.És complicat, però és fonamental la tasca d’informació i les bones relacions amb els països veïns, així com el treball que fa el nostre grup especialitzat. A vegades no les podem agafar dins el país, però els podem identificar i emetre ordres de recerca i detenció.No fa gaire, gràcies al bon treball d’un policia que es trobava fora de servei. Vam poder detectar, controlar i desarticular una banda que pujava sovint de forma puntual a efectuar petits furts amb bosses forrades, fet que indicava que hi havia una preparació anticipada.La investigació per identificar aquestes persones que van venir de fora del Principat està molt avançada. També hi ha hagut fets puntuals comesos per gent del país, però als d’aquí els hem pogut controlar. Ara fa molt que no tenim aquests furts amb força.El que més trobem són la conducció sota els efectes de l’alcohol i els estupefaents. I després, les detencions per petites quantitats de droga que es detecten als controls fronterers.El beure és un problema. Nosaltres fem moltíssims controls d’alcoholèmia, campanyes de prevenció –sobretot en festes– i això ha ajudat molt a disminuir. Però és cert que és difícil. D’altra banda, estem incidint cada vegada més en el consum d’estupefaents amb la conducció.Crec que estem a nivells prepandèmia. Ara bé, últimament s’està treballant molt a les fronteres i s’estan fent moltes detencions.No. El que es troba són molts petits consums. Es deté molt turista a la frontera perquè porten petites quantitats de droga que per a ells és consum propi, però aquí no existeix. Aquí amb una pastilla d’èxtasis et detenen.La màxima preocupació ho és tot. Però és cert que la ciberdelinqüència ha augmentat a nivell global: està molt profesionalitzada i constantment busquen noves maneres d’arribar a la població.Conscienciant la ciutadania perquè es protegeixi. Amb les xarxes socials informem dels delictes que es cometen. Això fa que la gent prengui mesures de seguretat i crec que ha evitat molts delictes. També fem xerrades als adolescents perquè siguin conscients dels perills. El principal mètode de prevenció és la formació i la informació.La pornografia infantil. S’ha de vigilar amb les fotos que es pengen a internet dels nens. Una fotografia que sembla normal es pot utilitzar de manera delictiva. Ara bé, el que més tenim són estafes, per això fem tanta incidència en el “no piquis” i que sospitis de tot.Trobem molts casos de sextorsió. Persones amb un perfil fals que estableixen una relació de confiança arribant a un grau d’intimitat on s’intercanvien fotografies. Un cop tenen imatges fan xantatge a la víctima.Actualment són sis persones, però segurament en un futur caldrà ampliar l’equip.A nivell estadístic hi ha un increment, però pot ser que sigui perquè s’ha fet moltes campanyes i la gent denuncia més. Saben on anar i que tenen suport.Sí. Amb les aglomeracions hi pot haver més problemes.Lògicament em preocupa, però fa tres anys que formem policies especialitzats en els jocs d’atzar.