Actualitzada 19/02/2023 a les 06:33

Jordi Sauret és el director de l’escola de doctorat de la Universitat Europea, centre d’educació superior en línia amb seu a Sant Julià de Lòria, i també hi coordina el bàtxelor en Administració i Direcció d’Empreses (ADE).El Govern va aprovar el decret que ens autoritza a oferir cursos de doctorat el 2020. Vam començar els primers programes de doctorat al final del 2021. Si tot va bé, el 2024 es presentaran les primeres tesis doctorals amb la metodologia que estem seguint nosaltres.El més important és que els doctorands s’han d’inscriure en una línia doctoral. Això és molt important perquè resol un dels problemes amb què es troben molts estudiants quan comencen un doctorat: que no saben què volen investigar i perden molt de temps intentant construir un marc teòric i unes hipòtesis.El nostre doctorand potencial és una persona que ja està treballant i que vol fer un doctorat en línia. És un persona ocupada que necessita aprofitar al màxim el temps. Quan un estudiant entra en una de les línies d’investigació doctoral que oferim ha de centrar-se a fer un estudi de cas a partir del marc teòric i les hipòtesis que li planteja el professor.Una de les nostres línies d’investigació és la imatge corporativa de les entitats del tercer sector. En aquest cas, oferim al doctorand d’analitzar una ONG d’un país de parla hispana. L’estudiant només podrà triar d’una llista elaborada prèviament.Un total de sis: universitat i país, especialitzada en la història de les universitats de parla catalana; les polítiques mediambientals a la Unió Europea; els màrquetings del segle XXI; el posicionament simbòlic de marca; la gestió de la comunicació al segle XXI i política exterior i de seguretat de la Unió Europea. La voluntat de la Universitat Europea és ampliar les línies d’investigació en el futur.El doctorand troba a la web tot el contingut teòric, que ha estat desenvolupat pel director de la línia d’investigació. Quan l’estudiant ha acabat de llegir aquest material i la bibliografia proposada, ha de fer un examen tipus test per demostrar que ha assimilat bé tots els continguts. Un cop s’ha superat aquesta prova ja es pot començar la formació específica, el pla d’investigació i, finalment, l’estudi de cas.En tots els plans d’investigació és obligatori publicar en una revista especialitzada. Si vas per lliure, d’altra banda, és més complicat accedir a un congrés. Formar part d’una línia d’investigació et facilita entrar en el món de la recerca, que pot estar tancat d’entrada per a un investigador novell sense contactes.