“El Palència és el favorit i la pressió és tota per a ells”

Actualitzada 09/02/2023 a les 06:04

Un dels homes importants del MoraBanc Andorra, Rafa Luz, atén el Diari a tot just tres dies de jugar-se el primer títol de la temporada, la final de la Copa Princesa d’Astúries, i analitza com s’està desenvolupant la campa­nya tricolor en l’any del retorn a l’entitat.Hi arribem bé, amb il·lusió, perquè és un moment molt especial ja que és una final. L’equip té moltes ganes de competir, tot i saber de la dificultat que serà jugar fora de casa.Sí, ho hem treballat molt amb l’ajuda del vídeo per veure el que fèiem abans i ens estava costant fer ara en els últims partits. Ho estem recuperant, i el més important és recuperar jugadors per lesions i molèsties que estem tenint les últimes setmanes, i crec que quan estem tots al cent per cent es tornarà a veure l’equip que érem a principi de temporada.Possiblement serà encara més dur que el de lliga perquè no deixa de ser una final i val un títol. A més, ells jugaran a casa, amb el pavelló ple, estan fent una gran temporada, van primers i s’han guanyat el factor camp per mèrits propis. Serà una pressió gran per a ells, però nosaltres hi anirem a intentar guanyar, per què no, però hi anem sense cap pressió, que és totalment per a ells, i intentarem vèncer el partit.I tant que sí. El Palència és favorit i la pressió és tota per a ells, però esperem tenir opcions de guanyar. Han acabat primers per mèrits propis i de ben segur que serà un partidàs.Al llarg de tota la temporada hi ha hagut gent d’Andorra a tots els pavellons on hem jugat i això s’agraeix molt, i a la final de dissabte no serà diferent. És un partit especial per a tothom, no tan sols per als jugadors, i serà molt maco tenir-hi la nostra gent.Crec que guanyarà qui s’equivoqui menys en els petits detalls. Som dos equips que estem demostrant un gran nivell, estem fent una temporada històrica i en una final els petits detalls són els que compten, i qui s’equivoqui menys s’endurà la Copa.Sens dubte, i hem de tenir una motivació extra perquè és un títol. No és l’objectiu principal de la temporada, però som aquí, és el moment, hem de jugar, preparar-nos per a això, i així ho estem fent.Possiblement, sí, ja sigui per a bé o per a mal, però això ho sabrem després. Tot just seguit de la Copa tenim un partit complicat contra el Càceres i després ve un març de bogeria. Hem d’anar pas a pas, com estem fent fins ara, preparar-nos bé, i després ja intentarem, ja sigui per a bé o no, que ens afecti el mínim possible fins a final de temporada.Molt bé i molt còmode. Crec que l’equip entén com jugo, estem traient coses molt positives, portem dues derrotes, em trobo bé i a gust jugant, i estic molt feliç de ser aquí de nou.Hem fet molt bé els deures fins ara, hem perdut dos partits, els dos a fora, però el Palència està un pèl millor que nosaltres i crec que això estarà igualat fins a l’últim moment, i hem de trobar el camí per no equivocar-nos nosaltres si ells ho fan.És complicat dir-ho, però possiblement, sí. Al final el Burgos està jugant millor, el Lleida sempre serà allà, el Valladolid té un gran equip, nosaltres, Palència, els equips de baix guanyen els de dalt, hi ha moltes trampes i es complica vèncer els partits, i ens falten camps difícils per visitar. Cada partit serà literalment una final perquè compten moltíssim.Sens dubte, per això vaig venir i vaig fitxar, i és la meva il·lusió màxima.