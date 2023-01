Actualitzada 25/01/2023 a les 06:33

Si m’he integrat a Andorra Endavant és per dues raons: la primera, per convenciment, ja que comparteixo la ideologia i els valors del partit al 100% i per confiança en les propostes i solucions que té el partit per gestionar Andorra i solucionar els greus problemes que ara mateix estem vivint. I la segona raó és perquè confio en la integritat de la persona que l’encapçala: la Carine Montaner, que fa tres anys que manté les mateixes argumentacions davant els problemes d’Andorra remant sola i a contracorrent, que no canvia de parer segons qui té al davant, que diu el que pensa de manera transparent i que diu també el que molts pensem.Per decepció, concretament per les dues maniobres fetes pel Partit Liberal ja que, en un mateix any, va ser capaç d’aliar-se amb uns (PS) i, seguidament, amb altres (DA) per tal d’arribar, fos com fos, a tenir una cadira a Govern. És més, t’he de dir que no només vaig deixar el Partit Liberal, sinó que també vaig deslligar-me totalment de tot allò que envoltés la política andorrana.Andorra Endavant té una única ideologia: el nostre país, Andor-ra. Avui en dia és una idea obsoleta parlar de dretes, esquerres, centres... Ja no es tracta de donar a la gent discursos buits de contingut i que no aporten solucions als problemes reals de la gent. Nosaltres ens considerem “gestors públics”, és a dir, es tracta de gestionar el diner públic de què disposa l’Estat, que no oblidem que és cada cèntim que paga el ciutadà amb els tributs, taxes, etc., i revertir-lo a proporcionar la millor solució als problemes reals i existents que ara mateix està vivint Andorra i els ciutadans. Tenim l’obligació com a gestors de proporcionar la solució més intel·ligent, eficient i eficaç als problemes. Andorra Endavant va de gestionar i solucionar.Andorra Endavant vol arribar al màxim de votants possibles perquè és l’única manera que el canvi sigui real i si, així es dona, som l’opció per tirar Andorra endavant amb propostes factibles, estudiades i sòlides per solucionar els problemes que té Andorra. Cal dir que Andorra Endavant té la gran sort de tenir un equip multi-disciplinari i l’ajuda d’eminències internacionals en diferents temàtiques.No, com ja ha fet públic la Carine Montaner en reiterades ocasions, Andorra Endavant va sola, tenim clares les nostres línies de treball, la gestió dels problemes d’An- dorra i les solucions.Les perspectives són bones, estem satisfets de la gran acceptació de la nostra línia de treball i continuem treballant en aquest sentit, amb l’única finalitat de proporcionar solucions als problemes que viu ara mateix Andorra en tots els sectors i realitats socials.Andorra Endavant ha nascut per quedar-se, som aquí per continuar endavant i per Andorra, sigui a nivell nacional com comunal. Els problemes no entenen en territori nacional o local. Els problemes són arreu i cal solucio-nar-los, i nosaltres som aquí per fer-ho.Sí, hi ha solucions i les tenim. Són factibles i reals, les quals posarem en coneixement dels ciutadans en el nostre programa electoral i les farem arribar en el moment oportú, que és quan s’iniciï la campanya electoral.Cal saber que un laboratori de bioseguretat 3 pot manipular patògens de tipus 3. Aquest tipus de laboratori no és qualsevol laboratori. És un laboratori que necessita un alt control, enginyers i tècnics altament qualificats pel risc que representa, on es recomana no utilitzar aigua pel risc de contaminació. Què sabem? Que no hi ha cap benefici previst, no hi ha business plan, les patents, si n’hi ha, seran per a Grífols Irlanda, segons el pacte de socis entre Grífols i Govern. El Govern haurà de pagar 200.000 euros l’any durant 25 anys, més la construcció de la carretera per 900.000 euros aproximadament, cessió de ter-reny gratuïta durant 25 anys. Des d’Andorra Endavant no veiem cap benefici per a Andorra invertint aquests diners públics. Hi veiem més aviat un risc i ens preguntem quin és l’interès per a Grífols d’implantar-se a Andorra si sabem que no s’hi implanta per un tema fiscal, ja que no es preveu cap benefici.