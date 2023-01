“La suor és un fluid poc explorat a nivell químic”

Actualitzada 09/01/2023 a les 07:02

L’ADN emprenedor corre per les seves venes. Ja de petita l’havia moguda aquesta inquietud de millorar les coses. “Emprendre és voler fer canvis i coses noves”, reflexiona Elisabet del Valle. Fa sis anys que, amb la seva parella, Xavier Muñoz, va iniciar una cursa de fons fundant l’start-up Onalabs, que ha desenvolupat una tecnologia per monitoritzar marcadors fisiològics a través de la suor. Amb l’ajuda d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i d’Andorra Business, l’empresa ha obert una filial a Andorra, Onalabs-AD Digital Health.És un fluid poc explorat a nivell químic, perquè no s’hi ha donat visibilitat. Sempre s’han fet les mesures a través de la sang, però l’avantatge de la suor és que pots fer una anàlisi continuada de paràmetres fisiològics de manera remota i no invasiva. En canvi, amb la sang has d’anar punxant.En els anys de vida que tenim hem generat una tecnologia que permet mesurar paràmetres no només físics -com la freqüència cardíaca i la saturació d’oxigen-, sinó també bioquímics. Aquesta última és la part més disruptiva: a partir de la suor mesurem biomarcadors com el lactat, la glucosa, l’acetona, el PH, els ions, les sals...La tecnologia que hem desenvolupat pot tenir múltiples aplicacions. Ara, després de sis anys, traiem al mercat dos productes: Ona Vital i Ona Sport. El primer monitoritza el postoperatori de pacients amb patologies vasculars, mentre que el segon recull paràmetres bioquímics d’esportistes per tal de millorar el seu rendiment i prevenir lesions.Sí, treballarem amb institucions d’Andorra per fer l’entrada al mercat. Pel que fa a Ona Vital, col·laborarem amb el SAAS per engegar una prova pilot per monitoritzar pacients que han patit cirurgies vasculars.En aquest cas, només mesura paràmetres físics. És cert que hi ha molts productes que ho fan, però el nostre és l’únic que ofereix dades regulades clínicament. Nosaltres tot ho fem a nivell hospitalari. Amb el clúster de l’esport hem dissenyat un programa perquè esportistes puguin obtenir paràmetres per millorar el rendiment i prevenir lesions.Som una empresa mèdica, però entrem al mercat de l’esport per validar la tecnologia de mesura de la suor. La part esportiva no necessita regulatòria clínica i, per tant, és més fàcil entrar-hi. És un pas previ per treballar la fusió entre Ona Sport i Ona Vital. Aquestes dues fan que tinguem aplicacions en el camp de la diabetis, la diàlisi, el càncer, etcètera. Hi veiem molt potencial, però cal un aprenentatge a nivell mèdic d’analitzar les dades de suor.Som una start-up petita. A mesura que aixequem ingressos desenvoluparem altres productes. El següent és el de la diabetis, que és en fase de laboratori.Creiem que podem crear sinergies amb el Govern per arribar a fer una validació de la nostra tecnologia a nivell d’integració de país. Per la seva banda, el Govern vol potenciar l’arribada d’empreses que atraccionin la innovació, i nosaltres entenem que podem oferir això.L’any passat vam fer dues setmanes d’immersió a Boston gràcies al programa finançat per AR+I. A banda de viure en primera instància l’ecosistema de Boston, que és el hub més important de salut, vam fer molta formació en terme d’inversions, comunicació, estratègia de negoci... i de com entrar als Estats Units.L’atenció propera i personalitzada és el que més ens ha captivat. Hi ha ganes de canvi com a país, cal la innovació. A més, ens han facilitat els contactes del SAAS i del clúster d’esport. Des d’Andor-ra Business ens han posat en contacte amb inversors.En Xavi, la meva parella, i jo treballàvem en recerca i innovació i vèiem que hi havia tecnologies molt potents que no acabaven d’arribar al mercat. S’estaven perdent oportunitats i vam pensar que ens havíem de posar a primera línia.Onalabs va néixer amb aquest nom per la nostra filla, que es diu Ona. L’objectiu era treure al mercat una solució adreçada als nounats amb cardiopaties congènites, perquè en Xavi ho havia viscut amb una filla seva. Quan neixen, han d’estar a la UCI i els han de fer moltes extraccions de sang. Moltes vegades acaben morint de l’estrès i no per la cardiopatia. Vam pensar a analitzar paràmetres de manera no invasiva, a partir de la suor.Com a empresa no és fàcil aixecar finançament quan el mercat és petit. I, en el cas dels nounats amb cardiopaties congènites, parlem d’un mercat molt petit. Vam ampliar el públic objectiu per poder sobreviure com a empresa, però algun dia arribarem a cobrir els nounats.