“Estem molt capficats a vigilar molt la qüestió de la ludopatia”

Actualitzada 15/11/2022 a les 08:56

Només una setmana després d’haver estat nomenat director general d’Unnic, el complex d’oci que s’ubicarà a la capital i que també inclou el casino, Ivan Armengod repassa com evolucionen les obres i destaca l’objectiu que es marca de ser un espai que complementi l’oferta turística del país.Com sabeu fa molt temps que hi treballem. Ara ho tenim tot previst perquè el 4 de març puguem obrir. Els equips industrials estan fent una feina titànica, treballant moltes hores al dia de dilluns a dissabte, i tot per aconseguir l’objectiu que ens hem marcat de tenir-ho tot a punt el quatre de març. Sempre hi ha alguna cosa que després s’ha de retocar, com passa a totes les obres, però aquest dia s’obrirà Unnic.Sí, molt. Amb totes les obres d’aquest últim any i fins i tot abans el cost del material s’ha encarit moltíssim. A més, hi ha hagut un increment de la construcció a tot el país molt important que ha provocat, de retruc, que no hi hagi prou mà d’obra a Andorra per abastir tots els projectes. Nosaltres hem tingut retards amb les entregues, tot i que també és cert que hi ha hagut modificacions en el projecte. En un projecte tan gran, a la mínima que una cosa falla tot va en cadena. Ens hagués encantat obrir al mes de desembre però no ha pogut ser, perquè encara que ara anéssim molt ràpid no seria viable.Ho hem valorat però creiem que, com que la gràcia del complex és tenir un centre d’oci i entreteniment global, el millor és obrir-ho tot de cop. Hem de pensar que a Unnic hi haurà restauració, esdeveniments, bar musical, el casino... Però totes les coses van entrellaçades entre elles. Per això, quan pensem a obrir ho fem tot d’una.A part del que sona més que és el casino, cal recordar que Unnic tindrà una restauració molt forta (amb restaurants amb terrassa) on es donarà servei tant per dinar com per sopar i amb el suport d’una estrella Michelin, una zona de sports bar amb un producte més casual i també el red bar, amb una zona més de coctalaria i espectacles.Nosaltres creiem que és un espai obert a tothom. Cal entendre que està molt diferenciat el que és Unnic del Gran Casino d’Andorra, on només podran entrar majors d’edat que superin uns controls molt rigorosos.Doncs que l’accés a la zona del casino sí que requerirà passar els controls preventius, però a la zona de restaurants no caldran aquests controls. Aquí hi pot anar tota la família. Són espais oberts a tot el públic i, per tant, també el públic d’Andorra i òbviament el turista. De fet, la part de congressos també obrirà les portes a la gent i empreses del país que ja ens està demanant reserves per als primers mesos un cop haguem obert, al maig o a l’abril.No només posarem els controls típics on es demana el carnet d’identitat o el passaport per poder accedir-hi sinó que també introduïm la teconologia facelock, que és de reconeixement facial.Aquesta preocupació que ha sorgit des de les associacions és lògica i nosaltres ho entenem. Però estem molt capficats a vigilar molt aquesta qüestió. La ludopatia afecta poc però és una realitat que cal controlar. Per això, el casino tindrà un control d’accés molt important i es portaran al dia tots els llistats de persones que poden accedir-hi o no. A més d’aquesta tecnologia de reconeixement facial, que hi aportarà un extra.Insisteixo que Unnic busca ser més que només un casino. Nosaltres parlem de conceptes com show dinner, és a dir, que puguis sopar i que estiguin passant coses constantment, sigui un espectacle o el que sigui. És cert també que hi haurà sales privades o reservats en tots els espais, també en la zona de joc, que es diferenciarà amb la zona global per a aquelles persones que vulguin més tranquil·litat.Vaig arribar al país el 1999 de la mà de Via Moda quan encara estava estudiant. El senyor Riberaygua em va donar la possibilitat d’entrar a Andorra. Vaig passar per altres empreses, com Pyrynees, amb qui encara estic molt unit per la relació que tinc amb la família Pérez. Ara que porto més de 22 anys al país, tinc la meva parella, els meus fills i ja tinc la nacionalitat. Unnic és una manera de retornar al país tot el que m’ha donat.Unnic serà un projecte molt dinamitzador del país i per això me l’he agafat com un projecte molt personal. És un negoci que no existeix a Andorra. L’oci i entreteniment com a tal pot ser moltes coses. Nosaltres, des d’una vessant de màxima responsabilitat i transperència, el que volem és donar una oferta única al país. Busquem oferir un servei de màxima excel·lència que sigui nova i quelcom que no hi ha a Andorra.Hi tenim una primera reunió la setmana vinent. Estem treballant amb d’altres operadors del país amb qui volem iniciar sinergies. També ens reunirem amb el comú d’Andorra la Vella. Al final el que no volem és anar sols, sinó que pensem que hem d’anar de la mà de tots plegats. Unnic serà un complement a l’oferta diferencial del país. Tenim pistes d’esquí fantàstiques, hotels fantàstics, comerç... Unnic és un complement més. Nosaltres volem que entre tots ens nodrim per oferir una oferta turística de país.Hi ha espais amb capacitat per a 150 persones, n’hi ha que poden encabir-ne 300 per prendre alguna cosa i ballar, restaurants de 170 places. En total parlem d’un espai per a 700 o 800 persones.Un espai senncer on passar una bona estona. Un espai obert a tothom. Serà un espai “unnic”.