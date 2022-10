“No hi ha país on el retail tingui tant pes en l'economia”

Actualitzada 11/10/2022 a les 06:09

Pyrénées Andorra celebra demà la jornada de reflexions Mirada al futur, en el marc de la celebració del 75é aniversari de la companyia. Laureano Turienzo, president de l’Associació Espanyola del Retail, oferirà la conferència Omniclient, el futur de les formes de consum.Va ser el pitjor moment de la història documentada pel que fa a vendes en botigues. Mai s'havien tancat massivament la meitat dels establiments i convertit aquests espais en un lloc perillós. Un cop gairebé superada la pandèmia, la lectura que en fem és de l'absoluta, magnifica i increïble resiliència de les botigues físiques.Sí, és quan vam veure el canvi real. Ja al 2013 va començar aquesta tendència i amb la covid es va acabar de refermar. Gent que mai havia comprat per internet ho va començar a fer.No, és un error majúscul creure-ho. De fet, són grans aliats. Els dos estils de compra es complementen. Considero que mirar el comerç electrònic com un canal oposat al físic no té sentit, és una visió binària.És diferent tenir presència a internet que vendre per internet. Crec que és de necessitat tenir-hi presència i qui no en té està perdents moltes oportunitats. En canvi, no crec que sigui imprescindible vendre per internet. Les xarxes socials són de gran utilitat per arribar a tot arreu i a tothom i poden ajudar a redirigir la gent a la teva botiga. No pots estar només en el món fisic quan els consumidors són tant digitals.Vaig estar-hi tres anys i hi tinc molts records i molts amics, Andorra és un país molt singular i interessant. En les meves conferències sempre poso el país com a exemple perquè crec que no n’existeix cap on el retail tingui tant pes en l'economia. En proporció als seus habitants, és el pais del món que més turisme de compres té.És diferent al de tot arreu. No he vist a enlloc més un carrer on hi hagi deu botigues de la mateixa marca, al principi no ho entenia, però aquí té sentit.És un país amb comerciants que fa dècades i dècades que treballen i han passat per transformacions increïbles al llarg del temps i crec que ara també s'han adaptat. Abans la gent anava a Andorra per estalviar-se diners i ara ja no és així, s'està fent un canvi i trobo que és positiu. Posicionar el país perquè és barat és molt perillós perquè avui en dia es fan barbaritats amb els preus.En aconseguir oferir una experiència de compra que faci als clients voler venir aquí a comprar. Una excel·lent atenció al client, botigues divertides i productes exclusius.