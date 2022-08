“El tren seria un gran pas; no es poden deixar les valls isolades”

Actualitzada 23/08/2022 a les 06:09

L'alcalde de la Seu d’Urgell, el republicà Francesc Viaplana, repassa les relacions amb el Principat, així com els projectes i les infraestructures comunes en què aquests dos territoris estan treballant i hauran de compartir els pròxims anys.Hi ha una diferència essencial. Jo soc alcalde d’un municipi, i Xavier Espot és cap de Govern. La realitat és que tenim bona relació. Sempre que hem necessitat alguna cosa, la relació ha estat molt fluida, i s’ha d’agrair. Però és veritat que no podem parlar d’igual a igual perquè el seu interlocutor com a cap d’un govern seria el cap del govern espanyol o el de la Generalitat per a les relacions amb Catalunya, i jo soc l’alcalde d’un municipi. Jo parlo al mateix nivell amb qualsevol cònsol.Jo no ho veig com un problema. Crec que el que és bo en un costat és bo a l’altre, i així ho mostren les relacions que hem tingut sempre. Crec que aquesta obertura econòmica és una realitat i el que cal és aprofitar les sinergies que es creen. Això serà bo per als inversors andorrans i els emprenedors de la comarcaVam parlar-ne per sobre l’últim cop en un moment molt inicial. És una infraestructura que jo veuria genial. Les comunicacions són uns dels punts bàsics per al progrés econòmic i social. Si ens fixem en els territoris de munta-nya que són pròspers, són aquells que han tingut la capacitat de tenir aquestes comunicacions, perquè no es poden deixar les valls isolades. El tren seria un gran pas perquè, a més, és sostenible. La clau és reduir el temps entre Alp-Puigcerdà-Barcelona, perquè si el temps no és competitiu vas en cotxe. És una inversió important, però s’ha de fer, especialment per a Andorra, perquè té congestió de trànsit i seria un gran avenç, perquè ho podria esponjar.Molt positiva, s’havia intentat moltes vegades que hi hagués vols regulars i no s’havia aconseguit. En aquest primer any l’afluència de passatgers ha estat molt bona. Crec que hi ha recor-regut i crec que també s’està parlant de noves destinacions. L’aeroport ja funcionava bé amb vols privats, vols d’helicòpters o aerotaxis, però faltava aquesta peça important dels vols regulars.Cal entendre que és un aeroport de muntanya i, com la resta d’aeroports en condicions similars, també passa que s’han de desviar vols. Amb el GPS que es va posar crec que anem bé. Tant de bo es puguin minimitzar en el futur.Ho veig com una oportunitat i em dol com ha acabat tota aquesta història, perquè no ha estat ni la gent del territori, ni per motius tècnics que s’ha deixat, sinó pel president de l’Aragó i per la falta de pronunciament del Govern espanyol, que no ha ajudat. Crec que era important fer la consulta a la gent del Pirineu, que són els qui han de decidir. El Pirineu no està per deixar passar cap oportunitat. Crec que, tal com es plantejava, no es feia amb un model caduc especulatiu, sinó sostenible. Crec que per al territori hauria estat bo, ni que fos per l’acció de promoció cap a l’exterior.Sempre he defensat que tindria tot el sentit que Andorra formés part de la candidatura. No perquè és al costat de la Seu, sinó perquè Andorra té experiència en competicions internacionals, experiència en el món de la neu i crec que podria aportar molt. En aquest sentit, hi veig més coses a guanyar que a perdre. Però també hi ha altres actors, com el COE, que decideixen.