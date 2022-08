Actualitzada 21/08/2022 a les 06:06

Amb la pressió del possible avançament electoral, el número dos del ministeri de Finances, Marc Ballestà, assevera que el proper pressupost, tot i ser de final de legislatura, comptarà amb “elements estratègics” de l’actual Govern.El pressupost que s’està treballant és de final de legislatura per deixar els comptes encarrilats per a l’inici de la legislatura vinent i que no suposi cap problema per al proper Govern que entri a l’hora de poder arrencar les seves funcions. Però tot i ser aquest pressupost de continuació sí que hi ha una aposta clara pels elements estratègics més importants d’aquest Govern i així poder fer front a les dificultats que tenim avui en dia.És evident que amb la realitat que estem vivint avui en dia l’habitatge és un element clau, però també ho són les despeses socials. A més, sabem que tot el que està relacionat amb l’educació també és essencial. Aquests són els tres pilars i contindran un volum de despesa i d’inversió important en el pressupost que s’està treballant.És una qüestió que encara s’està treballant. La mateixa llei ens limita el dèficit a un màxim d’un 1% del pressupost. És evident que la voluntat del Govern és que aquest dèficit sigui el menor possible. Cal tenir en compte que l’element de presentar uns pressupostos el màxim equilibrats és també un element credencial de cara a la comunitat internacional a l’hora d’anar a buscar finançament. Gràcies a aquesta credibilitat hem aconseguit unes condicions molt bones, justament per la sostenibilitat de les nostres finances. Un element clau per aconseguir millors ràtings és aquesta capacitat de reduir i no presentar dèficits elevats, i fins i tot treballar per aconseguir superàvits que ens permetran reduir el deute.El superàvit està plantejat per al final del període d’equilibri fiscal. L’històric dels pressupostos d’aquest Govern en situació normal (sense pandèmia i sense altres fets externs) és que sempre ha estat capaç de fer tancaments pressupostaris millors que els pressupostos. Fins abans de la covid la majoria dels anys s’ha pogut tancar amb equilibri zero o lleugers superàvits i la voluntat és poder tornar a aquesta línia.La veritat és que és un tema que ara per ara no em plantejo. Encara ens queden uns mesos molt intensos de feina i tant el ministeri de Finances com la secretaria d’Estat tenim encara projectes molt importants per tancar. Sempre he dit que ajudaré en el projecte de DA en allò que sigui necessari i això no vol dir estar en primera línia. El compromís amb el projecte es pot desenvolupar de moltes maneres.Al final el que hem fet és avançar i estrènyer els marges temporals que tenen els ministeris per preparar les partides. La feina important la fan els diferents ministeris que preparen les seves partides i el departament de pressupost, que és qui les recull, les ordena i qui fa aquesta revisió per tancar els comptes. Com abans estigui aquest pressupost significarà guanyar una mica de temps per donar marge al cap de Govern per si és necessari convocar aquestes eleccions abans de final d’any.Això també dependrà del tràmit parlamentari, que es pot allargar més o menys. El pressupost ha de seguir el seu curs.