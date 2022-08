Actualitzada 15/08/2022 a les 07:33

Josep Mas és el president de Laika, entitat dedicada a la protecció dels animals de companyia. L’associació gestiona la gatera oficial, situada a la frontera del riu Runer, on actualment viuen uns 150 gats. La majoria han estat abandonats pels seus propietaris.L’abandonament d’animals de companyia és una constant tot l’any, però el màxim és just abans del final de juny, abans que la gent comenci vacances. Les causes dels abandonaments són múltiples. De vegades els deixen a la porta de la gatera sense avís previ i n’hi ha d’altres que tenen la decència de trucar-nos abans. El procediment que hauria de ser normal és avisar-nos uns dies abans que portaràs la mascota a la gatera. És important per al benestar de l’animal poder acomiadar-se’n com cal perquè viu els canvis sobtats d’entorn com un trauma. Haver d’abandonar la llar i venir a viure a la gatera, on haurà de conviure amb molts altres animals, és un procés difícil d’assumir per a un gat, encara que pugui semblar que no.Hi ha moltes causes. N’hi ha que abandonen perquè es traslladen a viure fora del país. N’hi ha d’altres que ho fan perquè creuen que la interacció amb l’animal no és bona. En aquests casos, però, qui sol tenir el problema és la persona, no l’animal.Hi ha molts abandonaments. Cada any s’abandonen entre 40 i 50 animals. Si tenim en compte que el país no arriba a 80.000 habitants, són xifres molt altes.Els gats vells, els que tenen més de vuit anys, ho passen molt malament. Alguns, encara que els cuidem, no ho poden suportar i es deixen morir. Els gats tenen estrès i traumes emocionals. Els animals són éssers sensibles. Canviar-los d’entorn és un xoc molt gran per a ells. Si han viscut tota la vida sols en un apartament i de sobte han de compartir espai amb cent animals més, ho passen molt malament.El Govern ha impulsat aquest any una campanya de comunicació per sensibilitzar la població sobre les conseqüències de l’abandonament per al el benestar de l’animal, i sobre la responsabilitat que suposa assumir la cura d’una mascota. Cal fer molta més feina.Quan arriba una persona a la gatera i detectem aquest tipus de comportaments no li donem l’animal. No ho fem perquè sabem que al cap d’un temps aquesta persona se’n cansarà i no el cuidarà.Uns 150 gats, entre grans i petits. Mai no n’havíem tingut tants; si la xifra augmentés, no tindríem prou recursos per cuidar-los a tots.