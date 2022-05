“Seria espectacular pujar davant de la nostra gent”

Actualitzada 21/05/2022 a les 06:47

Rubén Bover va ser el primer fitxatge del projecte de Piqué en arribar a l’FC Andorra. Ara, tres anys i mig després, i com a capità de l’equip, demà, juntament amb els seus companys, tindran la primera oportunitat de fer pujar l’entitat tricolor a la Segona Divisió del futbol espanyol si guanyen contra l’UCAM i el Vila-real B no passa de l’empat contra la Balompédica Linense.Ha estat un any molt llarg comparat amb els dos anteriors que van fer-se més curts per la covid, i estem fent una temporada espectacular i per això estem com estem. Ens queden dues finals, hem de guanyar els dos partits per aconseguir l’objectiu, però hem de seguir fent el que hem fet fins ara, gaudir, no posar-nos pressió i anar a totes.Totalment, sabem que encara que hagin baixat ens poden passar per sobre com va fer el Betis B, hem de sortir mentalitzats, evitar les errades que vam cometre aquell dia i no baixar el ritme ni un segon, perquè qualsevol equip pot pintar-te la cara.Nosaltres anem a guanyar i fer el nostre partit, i després ja mirarem cap a altres llocs. Hem de concentrar-nos i oblidar-nos de la resta.I tant, seria espectacular. I més veient com està la gent els últims partits i com s’està animant a venir a veure’ns.Crec que el grup i tot el que envolta l’equip. Sabem el que hem de fer en cada moment i hi creiem, i això s’està veient sobre el camp.Nosaltres estem confiats i volem l’ascens directe, sobretot perquè hem demostrat que podem aconseguir-lo.No em sento la bandera, però sí que estic molt identificat amb el club i el projecte, ho considero la meva família i per això estic tan còmode i espero seguir molt de temps.L’inici va ser dur perquè venia d’Anglaterra, vaig dubtar a venir perquè era Primera Catalana, però vaig confiar, vaig estar amb Jaume Nogués, Higini Cierco i Francesc Destrée, i gràcies a ells soc aquí. El club em va transmetre una gran confiança i no em penedeixo ni un sol dia d’haver vingut a l’FC Andorra.Va influir tothom, sí. Ell, i també les tres persones que t’he dit abans, estic molt content d’haver pres aquella decisió, i molt agraït que segueixin confiant en mi.Abans gairebé no sabíem on entrenàvem, alguns cops ens tocava anar també a la Seu d’Urgell, i el canvi ha estat bestial. Hi ha hagut un gran salt en tot, amb l’staff, els físios, el nivell, la gent que ve a veure’ns...Ho penses i ho somies, però saps que és un molt difícil. Nosaltres ho tenim a prop, i no se’ns pot escapar i farem tot el possible perquè no s’escapi.I tant, ja fa mesos que ho parlem amb l’equip, la gent ens para pel carrer i ens anima, i això abans no passava. Omplir l’Estadi Nacional fa tres anys era impensable i no et podies esperar el que va passar l’altre dia. Crec que també és bo per al país que la gent s’enganxi al futbol pels nens, la gent jove que vol dedicar-s’hi, és un al·licient més.I tant, això espero. Jo animo tot­hom a venir, ens donen ales i és un plaer jugant amb tota la gent com contra l’Albacete, i això ens dona aquest extra.Tant de bo. Mentre pugui aportar i ajudar l’equip jo vull seguir. Estic encantat, Andorra és la meva segona casa i estic molt còmode i tranquil al club i al país.