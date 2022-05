Actualitzada 17/05/2022 a les 07:25

La legislatura encara el seu tram final. Els moviments dels partits estan posant en relleu que les formacions estan agafant posicions per a uns comicis que, si bé haurien de ser a la primavera, no es descarta que es puguin avançar. Una situació que el Govern gestiona al mateix temps que ha hagut de tirar endavant un paquet de mesures per afrontar la inflació disparada. El ministre de Finances, Eric Jover, assegura que tot i la pressió dels partits l’executiu continua treballant.Doncs moltes coses. Des del poder adquisitiu dels ciutadans fins al conflicte entre Rússia i Ucraïna. Un el que veu és que podem estar molt lluny d’allà però que les distàncies en temps de crisi són molt curtes i tot té impactes en la nostra economia, i això qui ho acaba pagant són els nostres ciutadans.Crec que és un paquet realista. Ara bé, si el que em demana és si estic satisfet amb poder fer aquest paquet, doncs m’agradaria poder fer moltes més coses, però el que passa és que hem de fer un exercici de realisme. Des de les palanques que tenim a Andorra i des de les finances que tenim al Govern què podem fer per ajudar? Sempre cal trobar un punt d’equilibri.El que hem de fer ara és analitzar les propostes que ens han fet arribar i veurem si hi ha alguna proposta de les que hem plantejat que es pugui matisar. Però sempre partint d’aquest punt d’equilibri i sent conscients que les finances de l’Estat arriben fins on arriben.No ho sé... Jo tinc la sensació de sempre estar en una precampanya contínua, aquí a Andorra les últimes legislatures han estat una precampanya continuada.Cada cop menys tranquil·la i jo crec que hi ha gent que té moltes ganes d’entrar en precampanya perquè poca cosa poden fer actualment. Jo crec que enguany, sigui quina sigui la data de les eleccions, a l’hivern o a la primavera, és un any de final de legislatura amb tot el que això suposa.Doncs que és normal que la resta de forces polítiques ens vulguin fer entrar en precampanya al més ràpid possible, perquè ja comencem a entrar en un debat polític sense massa fruits pragmàtics.Tot el contrari. La feina de Govern és abstreure’s al màxim d’aquesta precampanya i continuar treballant. Per què? Doncs perquè s’han de continuar aprovant pressupostos, s’han de continuar portant lleis al Consell General per continuar millorant el dia a dia dels nostres ciutadans, s’han de continuar fent accions del dia a dia que fem des de Govern...Li seré sincer. El Partit Socialdemòcrata és relativament dual. És a dir, sap aquelles pel·lícules en les quals als personatges se’ls apareix un angelet i un dimoni a cada espatlla? Doncs el PS està demostrant tenir un vessant populista molt marcat, molt personalitzada en el senyor Pere López, que n’és un especialista i que escolta molt el dimoniet, però també en algunes circumstàncies haig de dir en el seu favor que el senyor Pere López, i molt més sovint que alguns dels companys que té en l’arc parlamentari de la seva pròpia bancada, demostren un sentit d’Estat. No podem donar per perdut la voluntat d’arribar a acords i jo he vist que són possibles amb ells.Crec que hem de diferenciar diverses coses. El tema del deute és una cosa del seu partit i ho han de gestionar. El tribunal de comptes, que fiscalitza, ho ha de gestionar i, com a responsable demòcrata, no n’haig d’opinar.Jo el que crec és que el cap de Govern va parlar amb el màxim responsable del partit liberal en el seu moment i crec que estem parlant d’uns fets que són molt anteriors a l’arribada del ministre Gallardo o fins i tot del cap Espot al Govern, o fins i tot en política activa. Però és que, a més a més, és una qüestió de partit i la relació dins del Govern és excel·lent i treballem el dia a dia sense notar la diferència de si un és de Ciutadans Compromesos o de liberals. És la sort que hem tingut aquesta legislatura. Crec també que la crisi de la covid ens va ajudar a unir-nos: la transversalitat dins del Govern es nota i les decisions dins de l’executiu es prenen independentment del color del ministre que les està proposant.Les dades objectives demostren que aquesta persona ha rebut menys adjudicacions quan el seu partit ha estat en relació amb el partit de Govern. Per això crec que hem de ser molt prudents amb la gestió que es fa de la política d’un Estat molt petit com Andorra, perquè nosaltres no desitgem tenir polítics professionals. Crec que faríem un flac favor al país.Aquesta decisió només la pot prendre el cap de Govern. La decisió la prendrà exclusivament ell i no ens en farà partícips perquè ha de valorar moltes coses.