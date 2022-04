Actualitzada 26/04/2022 a les 06:53

Havent agafat el càrrec de president de l’Associació de Gestors Immobiliaris d’Andorra fa poques setmanes i després de demanar poder recollir dades dels llogaters de forma lliure, Gerard Casellas analitza la situació del mercat immobiliari d’Andorra i el paper que han de jugar les immobiliàries en poder solucionar aquesta tensió que hi ha al Principat actualment. Casellas assegura que la situació que es viu avui en dia s’ha de vincular a l’obertura del país i al seu recent èxit i creu que les immobiliàries no són part del conflicte, sinó que només el “gestionen”.Tot just vaig agafar el càrrec el dia 30 del mes passat, així que encara m’estic adaptant. Tenim molta feina al davant i amb reptes molt importants per a l’associació.Crec que és un problema que ve de lluny i que és totalment normal. Fa molt de temps que es parla d’Andorra, del seu èxit, de com s’està obrint al món i, per tant, de l’arribada de més gent. És evident que ara hi ha un mercat tensionat i ho és per tot el que hi ha hagut amb l’obertura, la signatura del conveni trilateral, tot això ha fet que havent millorat la transparència del tràfic financer, la gent s’hagi abocat al Principat. Això comporta tensions en el mercat immobiliari.Exacte, tothom parla d’aquesta problemàtica però ningú ha sabut solucionar-la. Tampoc fora d’Andorra. Com es resol la situació? No tinc cap vareta màgica. És cert que recentment s’ha creat l’Institut de l’Habitatge i vaig llegir les paraules del nou director de l’organisme, Josep Maria Pla, que creu que a cop de subvencions no hi posarem solució. Crec que cal esperar aquest procés de recollida de dades que està fent ara l’Institut per saber com s’ha d’actuar i quines mesures prendre.Crec que ni una cosa ni l’altra. Ni som el problema, ni som la solució. Nosaltres el que fem és gestionar. I ens limitem a això. Gestionem si un propietari busca un inquilí, gestionem si algú vol vendre el seu pis. Nosaltres no som part implicada, només som merament intermediaris. Estem a mercè dels desitjos del propietari.Ja ho fem això, almenys parlo per mi. Nosaltres fem una valoració i fem saber als propietaris que posen un pis fora del preu del mercat, sigui de venda o de lloguer. I la majoria ja acomoden els preus una mica. O quan es troba un client de lloguer i es demana una rebaixa, el propietari hi acostuma a accedir. Però només som intermediaris. Jo mateix quedo sorprès amb la puja de preus que s’ha experimentat.L’altre dia vaig veure un anunci a Encamp per un pis de dues habitacions a 1.100 euros, la veritat és que em vaig quedar sorprès. Crec que hi pot haver efectes que poden fer que la gent inverteixi en el totxo, s’ha vist durant la pandèmia que la gent buscava llocs on col·locar els diners perquè els bancs no donaven res. i a més, ara, la inflació es menja els estalvis, per tant pot ser un element més que pot fer que la ciutadania vulgui assegurar el seu capital en el sector immobiliari.Tots els preus estan marcats per les expectatives dels clients, és evident. Però també influeix en el preu el tipus de pis que s’ha construït, els reglaments de construcció que encareixen els preus... A més, no tothom té les expectatives per sobre del preu real de mercat. També hi ha molt propietari raonable i que ajusta molt els seus preus.No veig cap element de l’administració que pugui fer abaixar aquests costos de construcció. Només cal veure les taxes comunals que fan apujar els preus. Entenc que aquesta taula de l’habitatge haurà de posar aquestes propostes a debat. També és difícil fer que el preu dels pisos baixi quan hi ha un mercat com el que estem vivint a Andorra, conseqüència de quelcom que va més enllà del boom immobiliari. No crec que a curt termini la situació canviï.No és res similar a cap altra situació de la història el que estem vivint ara. Actualment ningú té la necessitat de vendre, només el 2008 es va vendre a la baixa. Ara la situació és diferent i no és com el moment dels dos mil, quan un terç de la construcció a Europa era espanyola. Estem parlant que això que vivim està només vinculat a l’èxit d’Andorra. Per això veig molt difícil que els preus puguin baixar a curt termini.És difícil de preveure com evolucionarà el mercat. Cal veure com assimila el mercat les noves construccions i com evolucionen tant la demanda com l’oferta. Si hi ha noves construccions també pot ajudar que els preus baixin. També serà important analitzar com assumirà el mercat les noves construccions que el Govern vol fer i que vol posar amb un preu més assequible per a lloguers socials.