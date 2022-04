Actualitzada 20/04/2022 a les 06:38

Entrevistem la nova responsable d’Unicef Andorra, que va entrar a l’ONG l’any 2014 i ocupava la vicepresidència des del 2018. Ara, ha agafat el relleu de Laura Álvarez.Les línies d’actuació fins a l’any 2026 se centraran en l’educació, les vacunes, el canvi climàtic i la salut mental. Pel que fa a l’educació, durem a terme un programa a l’Afganistan centrat en l’educació de les nenes i un altre a Bhutan sobre la inclusió de la diversitat funcional. Quant a les vacunes, insistirem en la importància de les vacunes en països en via de desenvupament. En relació al canvi climàtic durem a terme un programa a Bangladesh sobre el sanejament de l’aigua. I, pel que fa a la salut mental, parlarem del fet de preservar la salut de les famílies al país.La meva òptica potser és una mica més ampla. La veritat és que estic involucrada amb Unicef des de fa 8 anys. Vaig entrar una mica sense saber com funcionava però he anat evolucionat. He passat per la junta i he estat al costat de Laura Álvarez com a vicepresidenta. Tot i això, diria que totes les persones que hi estem implicades tenim una visió internacional.Ahir hi va ha haver un espectacle coincidint amb el tancament de les estacions d’esquí i tot allò que s’hagi recaptat amb les consumicions es destinarà a Unicef. A més, com cada any estarem presents a la plaça del Poble on vendrem llibres i roses per Sant Jordi. De fet, vivim de les donacions de la gent per tirar endavant els programes. El proper 12 de maig també està previst fer un sopar commemoratiu per celebrar el 75è aniversari d’Unicef. Serà una gala benèfica.A Ucraïna hi ha 12 milions de persones, 2,9 dels quals són nens que necessiten ajuda humanitària. Unicef és present a Ucraïna des de fa 25 anys i està a l’avantguarda de la intervenció humanitària. A dia d’avui els nostres equips estan dividits en diverses ciutats com Donetsk i Lugansk, i tenim una estreta col·laboració amb els nostres socis locals. Actualment ja són 1.275 tones de subministraments d’emergència les que ha enviat Unicef Internacional per tal d’ajudar els nens i les famílies d’Ucraïna.Aquesta tasca correspon als organismes de Govern. Tot i això, ens hem posat en contacte amb ells per oferir ajuda a totes les famílies que puguin necessitar assesorament legal. Des d’Unicef ens hem d’assegurar que es respectin els drets d’aquells infants que arribin, com anar a l’escola o tenir una llar segura.Tenim clar que en tots els nostres programes hem d’atreure l’atenció dels joves com a aliats i no tant com a beneficiaris, de tal manera que desenvolupin les habilitats necessàries per aconseguir un canvi en les seves comunitats. Això, concretament, ho fem a través del Consell d’Infants, del dret a la participació, de les Parròquies Amigues de la Infància i del voluntariat.Mai els recursos són suficients. Unicef està present a tots els països del món i les necessitats són immenses. Mai hi haurà prou diners per cobrir totes les necessitas. Andorra, però, és un país generós i ens agradaria potenciar els convenis per tal d’ajudar les empreses del país a cobrir els seus programes de responsabilitat social corporativa.El Comitè ha estat sempre en constant evolució i adaptant-se al món. Segurament s’ha professionalitzat. Actualment tenim un equip de persones liderat per l’Albert Mora, que és el director i fa una gran tasca. Tot i això, el missatge és sempre el mateix: garantir els drets dels infants a tot el món.