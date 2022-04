Actualitzada 12/04/2022 a les 06:34

Després de dirigir un dels casinos més importants d’Espanya, el casino Gran Madrid Colón, el barceloní Josep Dos Santos aterra a Andorra per guiar, des de zero, els passos del primer casino del país.S’encarrega d’oferir la qualitat de servei a totes aquelles persones que el visiten i atraure el màxim de públic possible. Nosaltres intentarem atraure un públic que fins ara no venia a Andorra perquè aquesta alternativa no existia i contribuirem d’una manera definitiva al país.Sempre he format part d’un engranatge que estava en moviment. Poder compartir l’experiència de l’obertura d’un casino és molt important. I encara més per a un país com Andorra.El casino no entén de nacionalitats, sinó de clients. No busquem un públic concret. En primer lloc, intentem donar resposta a les necessitats del país i, després, atraure un perfil que, fins ara, no venia precisament perquè no existia aquesta alternativa d’oci.És cert que aquesta cultura del joc està molt més estesa en certs països, com ara Anglaterra. Allà és una alternativa d’oci que fa molts anys que està establerta com ho és anar al cinema o al teatre.No tenen res a veure. Al bingo s’hi va a jugar directament. Aquí no. La del casino és una persona que ve a gaudir d’una nit mitjançant la gastronomia, l’espectacle o un xou i, a més, després té l’alternativa de poder anar al casino.El producte que tindrem, fins ara, no està ubicat a cap casino i nosaltres serem la plataforma de llançament. Parlem de la tecnologia punta de les màquines.La seguretat sempre és la mateixa. És excel·lent dins d’un casino, és un negoci transparent.Els casinos col·laboren sempre amb la policia, que ens audita. A més de donar-nos la seguretat que estem fent les coses bé, dona molta més confiança envers el client.Quan detectem que una persona està per sobre de les seves capacitats hi parlem i l’induïm que es dirigeixi en la direcció correcta per atendre aquestes necessitats. Però això és dona molt poc. Fa 31 anys que m’hi dedico i crec que he parlat amb dues persones.Són moltes. El complex en general no té absolutament res a veure als casinos que hi ha, per exemple, a Espanya. És un enclavament totalment diferent: l’accés, la distribució, el tarannà del país... té molts aspectes positius i diferenciadors a la resta.No li sabria dir. Però sí que li puc dir que si el visita serà exactament com l’està descrivint, perquè realment és impressionant. Té diferents plantes i cadascuna està dedicada a alguna cosa diferent, com ara un afterwork, un xou, una sala de festes, vips... Està fet amb molta categoria.No. El ventall d’oferta del casino intenta satisfer la necessitat de tota la societat. Però sí que és avantguardista, totalment innovador per dintre, no només amb la tecnologia, sinó amb l’estructura interna, que realment serà digna de veure, espectacular.Sense cap mena de dubte és un dels nostres objectius. Volem intentar que l’afluència de públic a Andorra vingui quan fins ara no venia.Crec que incentivarà molt més. Compartir l’espai amb un complex com és Unnic sempre porta bones sensacions. Que tinguis el complex sempre complet induirà que la gent passi una estona més al casino.El desconeixement dels casinos et convidarà a venir a descobrir-lo. Hi trobaràs un entorn desconegut, però tindrem persones que explicaran com funciona el recinte i el casino perquè puguis gaudir del que tu vulguis.Busquem gent del país que s’ha de formar. Necessita gent qualificada que aquí no existeix, com no existeix en cap país que no tingui casino. Els formarem a l’escola a nivell tècnic i de qualitat de servei. La qualificació tècnica són els moviments antinaturals dels crupiers amb les cartes i les fitxes que s’han d’entendre.El nostre màrqueting serà probablement el millor que s’hagi fet mai a Andorra, perquè el complex es ven sol. Però si podem incorporar una sola parada d’un torneig com l’European Poker Tour o les World Series americanes, que es retransmeten en línia, seria un esdeveniment terriblement important que ens permetria traspassar fronteres. El casino s’emporta molt pocs diners, però l’espai es veuria arreu del món.Tenim principis de converses. No podem tancar res perquè necessiten una data concreta i nosaltres encara no podem parlar d’això.Estem treballant al màxim i estic completament segur que sí.Qui dona el catxé i la importància són els crupiers, que sempre estan en contacte amb el client.El consell d’administració va fer les seves expectatives i jo estic completament segur que estarem per sobre d’aquestes.