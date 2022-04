“Els actes de Putin són tan violents que és difícil que un país seriós no es posicioni”

Actualitzada 05/04/2022 a les 07:52

És la primera vegada que l’ambaixadora dels Estats Units a Espanya i Andorra, Julissa Reynoso, visita el país i assegura que ha quedat “impressionada”. Tot i “la important diferència de grandària” entre els dos països, afirma que les relacions són “bastant dinàmiques” i reflexiona sobre qüestions rellevants per al Principat com el trencament de la neutralitat davant el conflicte a Ucraïna o el cas BPA.Com a ambaixadora he hagut d’aprendre molt de tot i òbviament al ser designada a Espanya i Andorra el meu objectiu és mirar de donar suport als esforços bilaterals i multilateral amb els dos països. En aquest sentit tenim una relació molt rica amb Andorra i des del consolat general a Barcelona hem avançat amb diversos temes bilaterals i també treballem constantment amb el Govern per promoure els valors comuns. Abans de venir d’ambaixadora coneixia el país però no gaire bé, és la meva primera vegada aquí. Crec que hi ha molt per aprendre i per donar, he quedat molt impressionada amb els esforços del país amb temes d’igualtat i amb el seu compromís amb el canvi climàtic i la iniciativa per poder donar suport al desenvolupament econòmic i protegir els seus ciutadans. He après molt amb la visita!Hem anunciat aquest acord amb el Govern d’Andorra i la societat civil i empresarial per incorporar dones del país al que anomenem Academy for Women Entrepreneurs, una acadèmia per a dones emprenedores. Aquesta iniciativa ens porta molt d’entusiasme perquè la idea és poder donar suport a dones d’aquí que estan iniciant el seu camí de desenvolupament a les seves empreses.Com a ambaixadora no em toca entrar en els temes interns de país. Òbviament nosaltres com a Govern dels Estats Units estem molt compromesos amb el desenvolupament i la igualtat de gènere i tot el que això comporta, la part de salut, econòmica, d’oportunitats... Que es promogui la llei d’igualtat diu molt del compromís del Govern i de tots els membres de la societat.He estat només un dia aquí i he conegut moltes dones tant en l’àmbit públic com el privat. Pel que he vist hi ha molta participació. Nosaltres tenim també dinàmiques complicades en algunes temàtiques de drets reproductius i d’altres similars però no puc posar-me en aquests assumptes interns. Per molt que tingui una visió diferent no estic en posició de posar-me en el procés intern del país. Vostès ho han de determinar per la seva via.Jo no estava aquí el 2015 i els resultats d’aquest pronunciament també estan dins de les corts i els processos legals americans i per tant ja està fora del control de l’ambaixada. El que sí que puc assegurar-li és que nosaltres com a Govern veiem de manera molt positiva tots els esforços i les polítiques de regularització del sector financer que han fet. El meu país veu Andorra com un soci important amb el que té a veure amb el sector financer.És una decisió del seu Govern i la seva població però nosaltres tenim una gran relació amb tot Europa, també amb els que no són membres de la Unió Europea. Si hi ha apropament i és pel seu bé, nosaltres ho veiem molt positiu.Els esdeveniments a Ucraïna i els actes comesos pel govern de Putin han sigut tan extrems i violents que és molt difícil que un país seriós no es posicioni. Agraïm tota la cooperació i les normes que han posat aquí, tant amb les propostes de sancions com amb el suport als refugiats. Tot plegat demostra que són un país seriós i que treballen bé amb altres democràcies. Aquesta violència, aquesta guerra de Putin cap al poble ucraïnès, ha de ser condemnada per tot el món, petits o grans, i vostès són part de la comunitat internacional i tenen també aquest rol.La geografia és la que és. Nosaltres no estem físicament tan a prop com vostès però hem donat suport a Ucraïna a nivell militar, humanitari, econòmic i moral. Tothom està llegint la premsa i veient les imatges del poble sent víctimes del terror per culpa d’aquest home. El president Biden va anunciar que contribuiríem amb el govern ucraïnès amb 500 milions de dòlars per als seus pressupostos per poder directament cobrir els salaris i les operacions del seu govern. Això a part dels milers de milions de dòlars amb els quals hem contribuït a la defensa i hem treballat amb els països veïns per assegurar que els refugiats tinguin suport bàsic quan hi arriben.Estem veient la imatge d’un poble que ha estat atacat sense raó i això és un fet que xoca a la consciència, però, a part, a nivell pràctic els ciutadans del món també estan veient que la vida quotidiana està pujant de preu. Des de l’energia fins als aliments, i això té molt a veure, gairebé en termes absoluts, amb la guerra que Putin ha començat. Les conseqüències d’aquest acte il·legal les estem vivint tots.Els països han de decidir com fer front a les emergències. El cas és que nosaltres tenim un bon coneixement de la manera que el govern cubà tracta alguns d’aquests metges i hem rebutjat de manera pública el que trobem que són regles que violen els drets bàsics d’alguns d’ells. Jo no tinc suficients detalls dels termes en què van arribar els metges aquí i no vull especular. I, de nou, estàvem davant d’una emergència sanitària però en general la posició del meu govern és que sí que hi ha certs arranjaments amb aquests metges que viatgen pel món que en la nostra opinió limiten o violen els seus drets per moure’s i treballar lliurement.Julissa Reynoso va néixer a la República Dominicana i el 1982 va emigrar als Estats Units. Abans d’exercir d’ambaixadora dels Estats Units a Espanya i Andorra, va treballar com a assistent del president i cap de gabinet de la Dra. Jill Biden i com a copresidenta del Consell de Polítiques de gènere a la Casa Blanca. Durant la presidència de Barack Obama, va ocupar el càrrec de subsecretària d’Estat adjunta per a assumptes de l’hemisferi Occidental i posteriorment va ser ambaixadora a Uruguai.