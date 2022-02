Actualitzada 11/01/2022 a les 06:49

Sergi González va presentar-se a les eleccions comunals del desembre del 2019. Els 1.457 vots que va rebre la llista del PS + Independents van portar-lo a la minoria.Hi ha coses que la cònsol i la majoria han gestionat bé. És innegable que ha treballat i treballa per la parròquia, i això és molt lloable. Tot i això, de vegades no m’agraden les seves formes. M’ha decebut que no vulgui implicar la minoria en la presa de decisions polítiques.Progressa adequadament. Sé que he d’esforçar-me més per poder aportar més coses al comú i a la parròquia.Al començament vaig creure que podria compartir idees i parlar dels temes que afecten la parròquia amb els membres de la majoria. De sobte vaig adonar-me que ells volen que seguis en una cadira calladet i sense fer gaire soroll. Això va en contra de la meva manera de ser. Soc una persona molt positiva, optimista i col·laboradora. M’agrada ajudar. Però necessito claredat, confiança i planificació. I aquest no és el cas de l’actual equip de govern. Fa més d’un any que reclamem un espai a la majoria per poder treballar al comú i no ens fan cas. Ens diuen que ho tenen en compte però van passant els mesos i no ens cedeixen un despatx.Durant els primers mesos de la pandèmia la cònsol ens va donar l’oportunitat de participar en les juntes de govern. Considero que el balanç d’aquell període va ser molt positiu. Durant un temps vam sentir-nos escoltats i acollits, però va durar molt poc.Un dels projectes que destacaria són les inversions que s’han fet a Santa Coloma. Nosaltres hi vam donar suport votant-hi a favor quan es van debatre en consell de comú. El que no m’agrada de la majoria és que sovint ens ignorin i facin les coses sense haver-les planificat gaire.Som la parròquia que fa menys comissions del país. En fem una cada dos mesos, i només perquè s’hi ha de tractar de temes que es debatran i votaran en el proper consell de comú. Si depengués de la cònsol no es farien perquè no hi tenen l’obligació legal. Això és una vergonya. Jo al·lucino quan parlo amb consellers d’altres parròquies i em diuen que ells fan comissions cada setmana i que fins i tot tenen grups de WhatsApp per coordinar la feina. No ho puc entendre. La feina de les comissions és molt important perquè és on t’informes bé dels projectes, ja que, a més dels consellers, també hi participen els caps d’àrea i els tècnics del comú.Els ciutadans han de ser conscients que en les sessions de consell de comú tenim un ordre del dia amb un munt de punts i documentació adjunta i que la majoria no ens l’entrega fins tres o quatre dies abans. A més, molts punts no els hem pogut tractar abans en comissió i aleshores hem de fer d’investigadors o buscar assessorament extern. I no parlem de quan repassem els punts de les juntes de govern...D’acord. A mi em fa vergonya, i això ha passat, fer preguntes en consell de comú al juny d’una acta d’una junta de govern que datava de feia dos mesos. Això no ha passat ni una ni dues ni tres vegades. És una constant dels consells de comú perquè l’equip de govern no vol fer comissions i no vol tenir una comunicació fluida amb el grup de la minoria. De vegades sembla que parlis amb una paret.El telefèric de Carroi és un dels exemples més clars, però també caldria esmentar els sobrecostos a l’avinguda d’Enclar o la ubicació de l’edifici multifuncional.Nosaltres abans de posicionar-nos sobre el projecte vam demanar que es fessin estudis previs de viabilitat econòmica i mediambiental i que se sotmetés el projecte a consulta perquè els ciutadans d’Andorra la Vella hi poguessin dir la seva perquè és una obra molt important. La proposta va tirar-se endavant sense transparència i l’equip de govern no tenia la intenció d’obrir-la a la participació ciutadana. També és molt greu que cap empresa es presentés al concurs i que la cònsol no els hagi preguntat per què no els va atraure el projecte.En aquests dos anys he conegut bastants treballadors del comú. M’han fet sentir molt ben acollit i n’estic aprenent moltes coses. N’estic molt satisfet, de formar part d’aquest grup. Una de les primeres coses que vaig demanar només arribar va ser fer una visita a les instal·lacions i departaments de la gran família que és el comú de la capital.Sí, i demostra que la gent és conscient que darrere d’aquest canvi hi ha un afany recaptatori pur i dur.