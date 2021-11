“L'avortament és possible sense el trencament institucional”

Actualitzada 15/11/2021 a les 06:28

Coneix bé l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), d’on és sòcia des de fa més de quinze anys. Va ser ministra de Salut en el darrer govern de Marc Forne (2001-2005) i consellera al comú d’Andorra la Vella en el primer mandat de Conxita Marsol. Diu que porta la defensa dels drets de la dona i la igualtat de gènere a les venes i ara encara un nou repte: la presidència de l’ADA.Vaig dir que havíem de fer un equip molt transversal, perquè les desigualtats de gènere estan en tots els àmbits de la societat.La llei d’igualtat de gènere que es troba en tràmit parlamentari. Dins d’aquesta, volem que se’ns reconegui com a associacions “feministes”, perquè ho som, i demanem que es faci referència al “departament d’Igualtat” i no al “ministeri d’Afers Socials”. Un altre tema central és l’educació, que és clau per canviar el futur. Treballarem en tots els àmbits.Per molt complicat que sigui, aquest tema és igual d’important que els altres.Hem d’entendre que és molt tradicional, que els canvis s’han de fer pausadament, i que tenim un model institucional, el coprincipat, que té molts segles i que realment ens ha funcionat. Però també hem d’entendre que hi ha un Codi Penal que vulnera els drets de les dones.Podríem, perquè la dona ha de tenir aquesta llibertat. Tanmateix, entenent les circumstàncies que ens envolten, comencem pels tres supòsits bàsics, que són, fins i tot, drets humans.És un pas més. Vol dir que està interessat a saber com podria actuar en aquest sentit. Ara bé, no ens ha agradat haver-nos-en assabentat per la premsa. La setmana que ve ens reunirem i sol·licitarem que se’ns lliuri perquè el volem veure i analitzar.Entenent la nostra societat, no ens posem timing. La qüestió és que els polítics comprenguin que s’ha de treballar, que s’hi posin i no l’aparquin per ser un tema delicat.L’institucional. S’ha de treballar i és responsabilitat dels nostres polítics. Demanem als partits que facin aquesta feina perquè com a Associació de Dones d’Andorra volem veure que en un futur no gaire llunyà la despenalització, d’almenys, els tres supòsits bàsics sigui una realitat al nostre país.No. Penso que les actuacions han d’anar cap a un altre sentit de fer pressió i treballar en l’àmbit internacional. I fer entendre als nostres polítics que aquest canvi pot ser-hi.Sí. Quan es volen barrejar la ideologia i les creences amb els drets de les dones, no pot ser. Entenem que el nostre model permet que quan un copríncep no se sent còmode amb una llei, aquesta es pot tirar endavant si només la signa un d’ells, tal com es va fer amb la despenalització de la lligadura de trompes.No m’ho plantejo, perquè crec que l’avortament és possible sense el trencament institucional. Això sí, amb una bona negociació que no sé si serà d’un, dos o tres anys.Com a Mònica Codina, la meva posició ha sigut sempre la mateixa. Que militis en un partit o en un altre no impedeix que transmetis la teva manera de pensar. Jo no canviaré la meva opinió. La qüestió és fer entendre que això és possible.No és la imatge que voldríem. Hem de trobar-hi una solució.Ho veig possible, però espero que sigui abans!Que sense ells no aconseguirem mai la plena igualtat, perquè els necessitem. Les polítiques d’igualtat i la defensa dels drets de les dones és un tema de tots.