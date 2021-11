“Podem aportar moltes coses a l'aeroport de la Seu”

Actualitzada 08/11/2021 a les 06:32

Burak Akçapar va rellevar al maig Cihad Erginay al capdavant de l’ambaixada de Turquia a Andorra. Aprofitant la visita al Principat aquest divendres per entregar les cartes credencials al Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives i Sicília, Akçapar va mantenir reunions per tractar afers bilaterals entre els dos països amb el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la síndica general, Roser Suñé, i la direcció de la Cambra de Comerç, entre altres autoritats i representants de la societat civil.És un país molt bonic i tothom qui he conegut és molt amable. El paisatge s’assembla al del poble on tinc la casa on passo els estius, situada a les muntanyes de l’oest de Turquia.El més important que poden oferir-se l’una a l’altra Turquia i Andorra és una amistat sòlida. En tots els contactes que he mantingut amb les autoritats andorranes hem remarcat la necessitat que les relacions entre els dos països siguin amistoses i que ens donem suport mutu als fòrums internacionals. Aquest ha de ser el punt de partida, però com més coses conec d’Andorra més em convenço que podem treballar plegats en molts àmbits, sobretot en l’econòmic.Turquia i Andorra estan fent esforços per transformar les seves economies. El proper pas en les relacions bilaterals podria ser treballar plegats en projectes d’innovació en els sectors de l’economia digital i l’economia verda.Andorra és un lloc únic per millorar les nostres relacions comercials amb els països de la regió. És un país molt important pel que fa al turisme, ja que rep uns vuit milions de visitants cada any. Penso que podem treballar plegats en projectes relacionats amb aquest sector. Els productes i serveis de les empreses turques poden ajudar les empreses turístiques andorranes a oferir un servei a un cost més baix i, alhora, de més qualitat.No. Tots dos països hem signat acords d’unió duanera amb la Unió Europea i això ens facilita molt les relacions comercials, però el factor clau en aquest moment per reforçar els intercanvis són la connectivitat i el coneixement mutu sobre el potencial de cada país i el que podem oferir l’un a l’altre.El ministre Gallardo em va dir, en la reunió que vam mantenir, que s’ha emmirallat en Turquia a l’hora d’impulsar el projecte de construir una zona franca a Andorra. D’altra banda, estic convençut que el començament dels vols a Madrid des de l’aeroport de la Seu al desembre revolucionarà la connectivitat d’Andorra amb la resta del món.Encara no ens ho hem plantejat. Tot i això, cal recordar que les nostres empreses tenen molta experiència gestionant aeroports, tant en països desenvolupats com en desenvolupament. Fins i tot en contextos difícils, com el de l’Afganistan. Les nostres empreses del sector són de les més competitives del món. Podem aportar moltes coses al projecte. Cal recordar que Turkish Airlines és l’empresa més gran del món en connectivitat aèria.No hem signat cap acord sobre aquesta matèria. Això és bo perquè vol dir que mai no hi ha hagut problemes en aquest sentit entre Turquia i Andorra. El més important ara per enfortir les nostres relacions comercials és promoure acords entre les cambres de comerç dels dos països i trobades entre empresaris turcs i andorrans.Sí. Estem en ple procés de negociació. Ens hem endarrerit una mica arran de la pandèmia, però espero que d’aquí a poc puguem signar un acord.Endavant.Des que va esclatar la guerra de Síria hi ha molta inestabilitat a la zona. Fa uns anys van descobrir-se reserves d’hidrocarburs a l’est del Mediterrani, i Grècia va aprofitar que nosaltres estàvem enfeinats gestionant la crisi dels refugiats i que hi havia problemes als països del nostre entorn per apoderar-se’n. Aleshores vam iniciar moviments militars per deixar clar a Grècia que nosaltres no els permetrem que acaparin aquests recursos. Turquia vol compartir-los amb els països de la regió, i per això volem tractar-ho en una conferència diplomàtica a escala regional.