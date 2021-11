“Espero que Ensisa entri al Palau de Gel abans de final d'any”

Actualitzada 02/11/2021 a les 06:25

Francesc Camp encara la segona meitat de mandat amb dos grans reptes sobre la taula: tancar l’acord per a la integració d’EMAP i Ensisa i fer les inversions necessàries per renovar les instal·lacions del Palau de Gel. El cònsol major rep el Diari al seu despatx a casa comuna.Han estat dos anys molt intensos. Els comuns no hem tingut el mateix nivell de pressió que el Govern, però també hem hagut de prendre decisions difícils. Especialment a Canillo, on hem tingut dossiers molt importants per a la parròquia sobre la taula. El més complicat va ser la negociació amb la propietat pel lloguer del Palau de Gel, que vam tancar a principis d’aquest any amb un acord. En l’últim any i mig també hem hagut de dedicar moltes hores de feina a la revisió del Pla d’Urbanisme, i ara tenim el repte de tancar l’acord per a la integració d’EMAP i Ensisa.Més que renunciar a inversions el que hem hagut de fer és ajornar-les. L’any passat vam haver de fer un pressupost més baix de l’habitual arran de la caiguda d’ingressos per la pandèmia i vam decidir retardar alguns projectes, que esperem poder acabar durant els dos anys que queden de mandat.A l’embelliment dels nuclis antics de Soldeu i Canillo i a l’eixample de les carreteres secundàries d’accés als pobles. L’any passat vam reduir el capítol de despeses del pressupost en l’11% per la caiguda dels ingressos provinents d’Ensisa. Concretament, del cànon del 8% sobre el total de la facturació per venda de forfets. Aquest any sembla que la temporada d’hivern serà bona perquè la pandèmia va a la baixa i hi ha reserves a les pistes d’esquí i als hotels. Això ens hauria de permetre recuperar el nivell d’ingressos d’un any normal i, si tot va bé, acabar el mandat havent fet totes les inversions que havíem previst. Cal recordar també que un altre factor que ens ha fet ajornar alguns projectes ha estat el Palau de Gel, que en els propers anys serà prioritari per al comú.Sí, ja en tenim els resultats. Nosaltres teníem al cap, abans d’encarregar l’auditoria, de reduir les pèrdues del Palau de Gel via ingressos, proposant noves activitats que ens permetessin fer créixer la facturació. Gràcies a l’auditoria ens hem adonat que fent una bona inversió en les infraestructures que ajudi a reduir les despeses energètiques ens estalviarem uns 200.000 euros anuals. Els canvis que hi haurem de fer són modernitzar els sistemes d’escalfament de l’aigua de la piscina i de producció del gel, renovar les obertures per fer-les més eficients i instal·lar plaques fotovoltaiques al sostre. En total, es tracta d’una inversió d’uns tres milions d’euros.Si reduïm la despesa energètica i creixem en facturació gràcies a l’ampliació de l’oferta d’activitats, podrem reduir com a mínim fins a la meitat les pèrdues de 500.000 euros que hem tingut fins ara. Arribar al punt mort és molt complicat. Per aconseguir-ho hauríem de fer un calendari d’obertures i tancaments com el de les pistes d’esquí. Si només ens importés el rendiment econòmic faríem això. Però el Palau de Gel també té un vessant social. No hem d’oblidar que hi entrenen diversos clubs esportius. El comú ha de continuar donant aquest servei.Espero que Ensisa entri al Palau de Gel abans de final d’any. Les negociacions estan molt avançades i no descarto que puguem tancar un acord d’aquí a poc. Ensisa no només és bona gestora de pistes d’esquí, sinó també cada vegada més d’activitats d’oci lligades al sector turístic. Aquesta experiència pot aportar moltes coses al Palau de Gel.La reunió va anar força bé. Van demanar-me explicacions tècniques d’alguns detalls del projecte i que els informem del que encara no hem acabat de tancar, però en general accepten els termes del preacord.