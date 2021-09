Actualitzada 15/09/2021 a les 06:54

El tècnic del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, conversa amb el Diari sobre l’actualitat de l’equip en la setmana del debut a la Lliga Endesa.És una més i les coses canvien molt l’última setmana de preparació. Els partits serveixen de poc, sobretot per anar veient coses que s’han de millorar, però no són referència. Hi ha molts equips amb estius brillants que arrenquen malament, i també d’altres que arriben amb mals resultats i comencen bé el curs.Crec que més o menys som on havíem de ser, però les lesions ens han anat molt malament perquè per poder competir hem hagut de situar jugadors fora de posició. El principal era que els nous s’integressin i ho han fet bé.Desgraciadament hi estem acostumats, i el problema més gros és construir coses amb la gent en posicions on no jugarà. Fa una setmana teníem Noua de 5 i Nakic i Crawford de 4, i hem malgastat, entre cometes, dos partits perquè no jugaran allà. Són coses que poden passar.Ara mateix en tot, com tots els equips. Estem lluny tàcticament en atac, també de frescor defensiva i d’encert, perquè les cames van cansades, però és l’última setmana de pretemporada i encara podem millorar.Que tenim una capacitat de passada molt més alta. Excepte el primer partit, en cap hem baixat de les 18 assistències. També és veritat que és pretemporada i tot el món està més predisposat a fer-ho i potser després costa més.Sí, hem incorporat Morgan, que coneix bé l’ACB, i la resta són jugadors de molt de nivell. Noua té experiència a l’Eurolliga, Crawford és un jugador d’Eurolliga i Miller-McIntyre si controla les emocions i els mals moments està cridat a ser-hi.Sí, però no des de decisions individuals o d’assumir massa possessions, sinó des de passar-nos bé la pilota i trobar jugadors oberts. Això no vol dir que quan Hannah sigui al camp no juguem per ell perquè segueix sent Hannah, però quan no hi sigui o si hi és serà més difícil controlar-nos i serem menys previsibles.Amb Diagne hem d’anar a poc a poc i crec que vam prendre la decisió correcta que no jugués la Lliga Catalana, però si no hi ha res hi serà aquest cap de setmana. Llovet va pel mateix camí, però una mica més lent.La seva arribada ens donarà una mica més de tranquil·litat i de no haver d’accelerar-nos ni precipitar-nos en el retorn de cap jugador. Fins fa cinc dies l’únic interior era Babatunde i ens feia falta algú que ens ajudés.No ho sé, tenim 14 jugadors i Tyson, però existeixen moltes teories i haurem de veure què passa amb el post Covid. Crec que faran falta plantilles llargues perquè sembla que ja ha passat però no en sabrem res de les conseqüències. Estic content perquè hem millorat en allò que volíem i potser sí que ho és, però crec que les de tots els equips són millors que anys anteriors.No sé quina pot ser la zona mitjana. Crec que hi haurà els equips d’Eurolliga i potser Gran Canària, València i Unicaja, i després ja tota la resta. Realment no sé qui podria estar per sota.Ha fet la plantilla molt tard però ha fitxat Todorovic, Bertans o Agbelese. Crec que és un equip molt ben fet, i serà una prova difícil per arrencar.El que hem viscut aquest any i mig ha estat un malson. Tots volem que tornin perquè això gira al voltant seu i sense afició no hi hauria esport. El que mou el bàsquet és que hi hagi gent que segueixi i estimi els equips.Sí, analitzant els partits de la fase final del 2019 o els primers de l’any passat veus que els primers quarts eren amb encert o intensitat baixa. La gent activa l’equip de casa i també el de fora, i això no ho havíem tingut.Sembla que ens han convidat a la festa de quatre (Virtus, Partizan, València i Lokomotiv) però el nou format invita a pensar que pot passar de tot. El normal és que aquests ocupin les dues primeres places de cada grup, però després s’han d’encreuar amb altres equips a partit únic i ja no hi ha marge d’errada. Espero que puguem ser-hi perquè és una competició molt maca.No, les coses van a poc a poc. Ara arrenquem la temporada, que és molt il·lusionant i que té també un punt més d’obligació. Estic encantat i tinc un ambient de treball fantàstic, però per seguir s’han de fer bé les coses.