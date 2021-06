Actualitzada 03/06/2021 a les 06:37

El director de l’Institut Cervantes, Luis García Montero, ens rep a la seu de l’ambaixada d’Espanya per parlar de l’arribada a Andorra de la institució, aquest any que en compleix 30.Estem pensant a tenir presència a Andorra. Forma part dels nostres plans de creixement especialment aquest any, que celebrem el trentè aniversari.La idea que tenim, de moment, és que sigui una extensió del centre que tenim a Tolosa de Llenguadoc.Les extensions són els primers passos per tenir presència en un país. Depenent d’un centre, que aquest cas seria el de Tolosa, es fa una programació cultural i educativa per donar a conèixer la cultura i la llengua espanyola.La voluntat és poder començar ja aquest any donant suport des de la seu central de Madrid. I a partir de l’any vinent, quan elaborem els pressupostos de tota la institució, ja comptarem amb una part específica per fer tota la programació cultural d’Andorra.Per establir un centre, el pressupost és molt més important perquè pel cap baix necessites crear entre vuit i nou llocs de treball entre la direcció, el cap d’estudis, el cap de programació, la part administrativa... En canvi, en el cas de l’extensió, tindrem una persona aquí fent tota la programació, però la part burocràtica es portarà des de Tolosa.Ara per ara, creiem que les instal·lacions que té l’ambaixada seran suficients. Hi ha una bona sala d’actes i a més a més oficines per poder desenvolupar la feina.I tant! Quan programem activitats com, per exemple, representacions o concerts que requereixin instal·lacions diferents a les que tenim, serà imprescindible tenir complicitats i fer actes conjunts amb altres institucions del Principat.Una part important de la nostra tasca és l’ensenyament de la llengua i poder facilitar l’obtenció de certificacions que n’acreditin el coneixement. També fem les proves que es requereixen per obtenir la nacionalitat espanyola.El Cervantes va néixer amb la democràcia. Per això un dels principals valors que tenim és precisament defensar els valors de la democràcia. I, per altra banda, fer que l’espanyol sigui quelcom més que la llengua de Cervantes, García Márquez o sor Juana Inés de la Cruz, que sigui una llengua usada en l’àmbit científic.He de confessar que em costa... perquè penses en moltes coses. Però recentment he tret un llibre que he escrit en els darrers cinc anys. Busco moments per no oblidar que soc escriptor.