“L'ànima i la força de la Creu Roja provenen del voluntariat”

Actualitzada 01/06/2021 a les 07:53

El president de la Creu Roja fa balanç sobre la gestió de la pandèmia enmig de la Covid i explica com han treballat al llarg de virus. Pol també comenta les principals línies d’actuació que seguiran a l’ONG al llarg dels pròxims mesos.Ens hem de sentir bastant contents perquè hi ha hagut un reconeixement de la nostra entitat, com a suport i recolzament a tota la ciutadania que ho necessitava. Hem donat el millor de nosaltres i la gent ho ha sabut veure i ens ha vingut a buscar quan era necessari. Sincerament, crec que hem estat a l’altura.Sense dubte. Nosaltres sempre realitzem formacions i estàvem preparats per a tot menys per al coronavirus. La primera setmana va ser una mica caòtica per organitzar-nos, però vam trobar la manera i hem estat capaços de resoldre totes les situacions i serveis que se’ns han plantejat.N’hem après i molt. Quan vam veure que la cosa es començava a complicar, ens vam reunir per veure com ens organitzàvem, va ser un caos, però ens en vam sortir. La feina dels voluntaris i dels treballadors ha estat i és magnífica.La Botiga Solidària va ser una gran aposta per donar resposta a les situacions en què es trobava una part de la societat. En un primer moment intentàvem derivar la gent cap a altres organismes, però va arribar un moment en què vam decidir crear el servei per garantir el suport. També cal dir que amb el suport de Govern i Càritas vam aconseguir donar resposta a les necessitats de qui més ho requeria.Sabíem que tindríem el fenomen temporer, però no en la quantitat de gent que ens va arribar.A la Creu Roja volíem donar dignitat a les persones que acudien a la Botiga Solidària. Hi havia gent que tenia inquietud sobre què pensarien els altres si demanava ajuda, però els explicàvem que no és dolent necessitar suport i els acompanyàvem perquè es valguessin per si mateixos.Les recollides d’aliments van ser un èxit i en les donacions també vam superar les nostres expectatives. Crèiem que no tindríem tanta acceptació i la ciutadania ha estat molt valenta venint a donar sang en temps de pandèmia.Vull creure que sí, però això forma part de la naturalesa humana. Jo no concebo res més que poder ajudar a qui tinc al costat, però és cert que no tothom és igual i no jutjo ningú. Igualment, vull pensar que hi ha molta més gent solidària que no al contrari.Hem vist un augment increïble del nombre de voluntaris i de les hores realitzades, un 200% i un 500%, respectivament. Al final, l’ànima i la força de la Creu Roja provenen del voluntariat. L’entitat és com una gran família, ens coneixem tots i ens ajudem.A hores d’ara només ens manquen els protocols per poder donar el tret de sortida, esperem poder fer-ho en les pròximes setmanes. Tenim moltes ganes que s’activi el servei, ja que considerem que és una gran necessitat per als nostres padrins i, a més, s’ho mereixen.Em faria especial il·lusió poder celebrar el 40è aniversari de la Creu Roja, que el vam haver d’anul·lar per la pandèmia, amb tots els voluntaris i els treballadors. També plantegem alguna col·laboració intensa amb un comú, però encara no hi ha res tancat.