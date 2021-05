“Volem que la gent entengui que no només són unes muntanyes”

Actualitzada 24/05/2021 a les 06:22

Després d’anys de treball, aquesta setmana s’ha aprovat la nova ordinació de la vall del Madriu-Perafita-Claror. El document, aprovat per la comissió de gestió -formada pels comuns s’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Sant Julià de Lòria- ha de funcionar com La base per promoure la conservació i la divulgació del territori. Susanna Simon, directora executiva del pla de gestió de la vall, hi ha tingut un paper essencial.El detonant va ser molt fàcil. Teníem un territori protegit, però es tractava d’un territori d’administració conjunta amb diverses parròquies. I cada parròquia tenia la seva normativa específica sobre la zona que li pertocava. El que estava permès en un terrritori no ho estava al costat. Per exemple, l’acampada a Sant Julià de Lòria no estava permesa i, en canvi, si travessaves al territori administrat per Andorra la Vella sí que ho estava. Però al visitant no li podies dir. Era molt confús i molt difícil de controlar. Llavors la voluntat era la d’unificar els criteris dels territoris entre les quatre parròquies.És el que ha portat més controvèrsia. L’ordinació neix amb la voluntat de protegir el territori de la vall i la regulació de l’accés rodat entra en aquesta necessitat que té a veure amb l’impacte directe sobre el medi ambient i l’impacte a nivell de soroll. És important que quan vagis a la vall trobis un espai de quietud. Hi ha d’haver una sensació de pau.Hi havia ordinacions d’alguns dels comuns que sí que ho permetien i hi havien altres porcions de territori que no. Potser ens trobàvem amb una moto i a nivell pràctic, i segons on l’exampaves, no li podies dir res a el motorista.Les situacions d’emergència, si es produeix algun incendi... La Unesco ens ha remarcat que si l’accés es duu a terme per mantenir valors ambientals i patrimonials de la vall no hi hauria cap problema. Tot i que s’hauria de justificar. Fa un parell d’anys ens van demanar accés per a reactivar l’agricultura. Aquestes activitats sí que estan justificades.Hi havia articles on els costava més estar-hi d’acord. Per això es van crear unes taules de treball. S’han escoltat les propostes i les posicions de tothom. També hi havia associacions en defensa de la natura i la Comissió Nacional per la Unesco. Està tot consensuat.Sí. Però encara estem molt lluny d’aquest supòsit. M’ha arribat algun comentari que volem prohibir l’accés a la muntanya i no es tracta de prohibir per prohibir. La vall del Madriu té uns valors que hem de conservar. Hem de pensar que hi ha estructures de fa més de 1.000 anys. Avui hem prohibit l’accés rodat però si veiem que l’accés massiu de gent posa en perill la zona, haurem de prendre noves mesures. L’ordinació ho preveu per si algun dia ens trobessim en aquesta situació. De fet, hi ha espais a prop que ho preveuen així.El parc natural d’Aigüestortes, a la Vall d’Aran.El que volem és que la gent entengui que no només són unes muntanyes. És molt més que això. Estem parlant de Patrimoni Mundial declarat per la Unesco. El que pretenem amb aquesta app és que el visitant entengui quins són aquests valors que s’han de conservar. I, si no els coneixes, no dedicar-li el respecte que es mereix. També volem entrar com a socis amb Pyrenees Pass, una iniciativa transfronterera que promociona conjuntament els Pirineus com a destinació turística. Volem que més enllà de les muntanyes la gent conegui el patrimoni cultural, ambiental, gastronomic... Per això continuem fent jornades a les escoles, de divulgació científica... Volem que l’afany de conservació passi a les generacions futures.Sí, volem apropar la vall a tothom. Fins i tot a la gent que no li agrada caminar. Farem diverses activitats divulgatives per a apropar la vall a la gent amb diferents gustos i diferents inquietuds. Farem tallers amb plantes medicinals, farem sortides teatralitzades, durem a terme tallers de fotografia... Volem apropar el patrimoni cultural de la vall a tothom perquè en tinguin cura.La meva feina és molt maca i és un honor treballar per la vall del Madriu. És una feina molt variada. Es tracta d’una estructura molt petita i tots fem de tot. Els processos són molt llargs i a vegades frustrants, perquè no avancen o no ho fan al ritme que a mi m’agradaria. Però també és cert que el fet d’haver aprovat aquesta ordinació és la prova que funciona.