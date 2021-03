“La base és el futur i treballar-la és un dels nostres objectius”

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:29

Va ser president i fundador de la Federació Andorrana de Triatló (FATri) al 2019, i després d’un temps d’inactivitat, torna a dirigir l’ens.La federació es va crear al 2019, però havia estat una mica inactiva, i ara vam fer una assemblea per triar una junta totalment nova, i a partir d’aquí hem creat un nou equip de treball per als propers anys.Estava registrada al registre de federacions, però no havia tingut gairebé activitat fins ara.Al final els aficionats del país sempre ens afiliàvem a la federació catalana i això impedia representar Andorra, i sempre anàvem com a independents. Surt la possibilitat de crear la federació, i aquí estem, molt il·lusionats amb el nou projecte.Enguany gràcies al suport i impuls del Govern al triatló ho veiem com una oportunitat i empenta, però les línies mestres serien consolidar un bon equip de treball, fomentar la base, crear plans de formació per composar un staff tècnic de jutges o entrenadors perquè ara és una carència que tenim.Sí. Al final a Andorra hi ha una massa més o menys important dels dos clubs (uns 150 socis), però la mitjana d’edat practicant podria estar per sobre dels 40 anys. La base és el futur, i treballar-la ha estat sempre i serà un dels nostres objectius.No tothom que està als clubs es federa, normalment només els que competeixen. Aquest any hem posat una quota de 50 euros perquè el preu de federar-se no sigui un impediment, i també hi ha inclosa una assegurança. Ens vam marcar l’objectiu de 50 llicències enguany, però crec que ho superarem.I tant, sobretot per posar a Andorra al mapa a nivell internacional perquè és un entorn únic per entrenar. Potser hi ha l’hàndicap de la natació perquè no hi ha espais per nedar, però aquesta aposta ajudarà i farà conèixer Andorra. A més, a nivell de federació també volem fer algun tipus d’acord amb Ironman perquè ens ajudi també a impulsar l’esport.I tant, des del meu punt de vista va ser espectacular donades les circumstàncies de mobilitat i de tot. Veient el que semblava fa uns mesos, que seria molt difícil, i que pel voltant s’estan ajornat moltes proves, aquí s’ha tret endavant molt bé, els protocols Covid-19 han estat un muntatge de deu, i estem molt contents.I tant. Primer Mundial a casa, vam poder tenir un representant del país i va fer una gran cursa.No descartem res i seria un orgull. Si pogués ser a París, ideal, i si no, esperarem.