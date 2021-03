“A la primera etapa vaig cometre errors i miro de no repetir-los”

Actualitzada 23/03/2021 a les 07:10

Sis mesos després del retorn al capdavant de la direcció de la presó, Garcia indica que durant aquest període la pandèmia va marcar l’evolució del centre i destaca la bona sintonia amb els sindicats de treballadors. Així, exposa que estan col·laborant amb les entitats per millorar la comunicació entre les parts.En els quasi sis mesos que porto a la direcció de la Comella, el protagonisme, a grans trets, se l'ha endut la pandèmia. Amb l'arribada del virus la situació al centre penitenciari va canviar, ens vam haver d'adaptar a una nova realitat i, evidentment, això suposa una dificultat. Vam haver de consensuar amb el ministeri de Salut tots els nous protocols.Actualment hi ha un total de 60 interns, dels quals 12 tenen una mesura d'arrest parcial o de semillibertat. Entre preventius, penats i dones, tenim un total de 48 reclusos, dels quals 23 són preventius; 19, penats i sis dones.Amb el nombre actual estem bé, ens trobem en un 54% d'ocupació. Cal tenir en compte que l'ocupació real de la presó és de 147 reus, però limitem l'ocupació a 110 amb un màxim de dues persones per cel·la. Ens trobem en una molt bona posició quant a la capacitat de la presó.Si ens mantenim en aquesta dinàmica, crec que el volum de treballadors és suficient. Malgrat que hem de tenir en compte que l'any vinent ens podem trobar amb la disjuntiva que 12 agents es trobin en situació de prejubilació i està clar que no ens podem permetre perdre una dotzena de penitenciaris de cop.Un dels projectes més importants que tenim a curt termini és passar de la inserció ocupacional que tenim actualment a una de més terapèutica i reparadora per als interns. Estem treballant amb diferents actors, com el SAAS, el ministeri d'Afers Socials i també amb algun projecte privat per assolir una intervenció més específica segons les necessitats de cada intern.Bé, és una experiència. A la primera etapa considero que vaig cometre errors i ara miro de no repetir-los. M'he tret una espineta, ja que vaig haver de deixar la direcció, malauradament, en unes circumstàncies poc agradables i, a veure, a tothom li agrada poder netejar el seu nom.En permanència tenim un servei mèdic per a qualsevol necessitat que tinguin els interns. I a partir de les 20 hores i fins a les vuit del matí hi ha una persona de guàrdia i, si es requereix, doncs, ve a la presó. Així, si la persona considera que l'intern s'ha de derivar a l'hospital per algun motiu, doncs vindrà la policia i l'ambulància a buscar-lo i es farà un trasllat a urgències.De moment és una tasca que fa el servei de policia. És cert que la nostra llei reconeix que s'ha de reglamentar, però ara mateix no podem avançar res perquè es troba en una fase bastant embrionària.La informació és incorrecta i no és veraç. S'han atorgat els cinc complements de responsabilitat afegida necessaris per al bon funcionament del centre penitenciari i no hi ha cap mena de preferència entre treballadors.És totalment legítim. Soc conscient que pot sobtar que, amb 78 efectius que som, hi hagi tres sindicats, però les noves incorporacions tenen interessos diferents de la resta. A més, quan vam arribar a la direcció vam creure oportú millorar la comunicació i per aquest motiu hem implantat una reunió amb els representants dels sindicats el primer dimecres de cada mes.Tenim la figura d'un coordinador educatiu, un enllaç entre el ministeri d'Educació, i depenent de les demandes dels interns s'implanta un procés. Actualment tenim dotze interns que estan cursant estudis, entre preventius i ferms, però cal destacar que no tots volen estudiar.