“En l'àmbit esportiu la situació estava una mica adormida”

El responsable de la Comissió esportiva de l’aca destaca la feina feta durant els últims anys i dona valor al projecte del centre d’entrenament digital d’ordino

Actualitzada 16/01/2021 a les 07:22

Marc Basco Andorra la Vella

Després de vuit anys al capdavant de la comissió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, Denis Marot deixarà el càrrec al març, quan acabi el mandat del consell directiu de l’entitat, i lloa els diferents projectes que s’han engegat durant aquest període.



Fa quasi dos mesos que van estrenar el centre d’entrenament digital d’Ordino, quin balanç en fan?

És l’últim gran projecte, i tots a l’ACA hem pensat que el futur passava per aquí i que és un tema importantíssim. A dia d’avui la joventut no pot circular a causa de la Covid, el futur és això i hi creiem molt.



Quin ‘feedback’ estan rebent?

De moment molt bo. Excepte un, la resta no el coneixia i tot­hom està encantat. Saben que, per exemple, els pilots de Fórmula 1 utilitzen simuladors així per entrenar, i a tothom li fa gràcia perquè és una novetat i una oportunitat. A més, quan el vam presentar al Govern van estar encantats amb la idea.



Creu que pot ajudar a fer créixer el planter de joves pilots del país?

Segur, perquè els mitjans econòmics ara no són com abans i no tothom amb 15 o 16 anys pot tenir un cotxe per competir, i això, en canvi, és facilíssim. Els joves pilots estan encantats i la resta, de moment, només han fet proves, però hi ha molta gent que vol provar-lo.



En quin aspecte ajuda més els futurs corredors?

A dia d’avui cap pilot de cotxes pot entrenar directament amb un cotxe que val una fortuna si no passa abans per una cosa com aquesta.



Com els ha afectat la Covid-19 en l’àmbit esportiu?

Ha estat un any estrany i complicat. Vam intentar fer la Pujada d’Arinsal però vam llançar la tovallola perquè era impossible, tot i ser la nostra cursa més important. Tampoc vam poder fer el Winter Rally, però sí que vam acabar fent el Ral·li Andorra Històric i també vam poder celebrar l’Andros i sent la primera cursa de l’any, que és molt important.



Precisament des de l’organització de l’Andros van lloar-los. Imagino que això els satisfà.

Sí, i tant, tot i que va ser una mica dur perquè es va haver de fer sense públic. Estem molt contents d’haver-lo pogut fer.



Any rere any, les Crèdit Andor­rà GSeries milloren i es consoliden.

Sí, estan creixent quant a patrocinadors i també cada any que passa estem tenint més inscripcions.



Al març acaba el mandat de la junta, quin balanç en fa?

En l’àmbit esportiu la situació estava una mica adormida i hem pogut fer moltes coses amb una comissió esportiva que funciona molt bé. Tenim una organització important, i també hem pogut fer un departament de comissaris amb una trentena de joves que venen a ajudar-nos.



Què és el que el deixa més satisfet?

Personalment vaig arribar a l’ACA fa vuit anys i vam canviar el nom a ACA Esport per donar-li una imatge més jove, i em quedo amb el fet que hi ha una comissió que existeix i que tenim joves compromesos que estan tenint bons resultats, i també que tenim un departament esportiu que té molt futur.



Què demana per al 2021?

Sobretot li demano que no sigui tan dur com l’any passat. Espero que puguem fer la Pujada a Arinsal, ja que li volem donar una volta important quant a publicitat al país perquè és de les curses més maques.