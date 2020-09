“Les lesions mai arriben bé però no ens hem de lamentar”

Actualitzada 11/09/2020 a les 07:26

CHARLON KLOFF, EX DE L'UCAM MÚRCIA, FITXATGE PER A DOS MESOS

Ibon Navarro podrà comptar amb una peça més a la rotació per pal·liar les absències per lesió. Es tracta de l’internacional holandès Charlon Kloof, que serà tricolor durant els propers dos mesos. Kloff, amb experiència a l’ACB després d’haver jugat, precisament, a l’UCAM Múrcia les temporades 2017-2018 i 2018-2019, és un escorta potent i físic i amb gran capacitat atlètica. El reforç destaca per la seva polivalència en tota la línia exterior i el director general, Francesc Solana, explica que “és un bon element, coneix la lliga i arriba amb ganes d’ajudar-nos”.

Les lesions de tres peces importants a la pissarra d’Ibon Navarro –Jelinek, Sy i Paulí– han marcat el tram final de la posada a punt del MoraBanc Andorra per al proper curs. Intangibles amb els quals ni el tècnic vitorià, ni ningú, no comptava però que el col·lectiu ha de saber gestionar de la millor manera.No pots escollir el moment en què tens lesions i mai arriben bé, sobretot en el moment que estem. Encara treballem per construir l’equip i establir els rols dels jugadors i que et vinguin dues lesions importants en la mateixa posició és certament incòmode. Ara bé, venim de jugar un torneig amb la màxima intensitat i quan ho fas aquestes coses poden passar.És que hem de continuar i no podem estar lamentant-nos perquè hem de seguir treballant amb els que estem per l’inici de lliga. El mateix li dic amb Diagne. Pot ser el millor fitxatge per a nosaltres quan es recuperi però, de moment, no el tenim. Tunde ens està ajudant moltíssim i Moussa està seguint uns terminis, hem de ser molt estrictes i anar amb molta cura perquè no es torni a reproduir la lesió.Una competició que si la guanyes és un títol i si la perds és un partit de pretemporada [riu]. Nosaltres sabem que la Lliga Catalana no és un torneig de pretemporada, sinó un que se celebra a la pretemporada i que és molt seriós, amb importància en diferents estrats. No li diré que la planificació la teníem condicionada per la Lliga Catalana perquè no és veritat, la prioritat absoluta és el partit davant l’UCAM Múrcia, però sí que és cert que, durant la pretemporada, hem tingut una mica més de cura d’arribar bé a la Lliga Catalana.Totalment. Les dues victòries [davant Joventut i Barça] van estar fonamentades en l’energia i la intensitat que va mostrar l’equip, a banda de les errades pròpies de pretemporada, com la manca d’automatismes o d’encert en moments puntuals. Inclús davant el Joventut, quan ens vam posar 11 a sota, l’equip es va saber refer i va tenir la capacitat de seguir sent el que volem ser.Un equip que no es rendeix, un equip que lluita sempre, que li poden sortir malament les coses però que no abaixa mai els braços. Ho vam fer contra la Penya i davant el Barça, on hi ha un moment al darrer quart que es posen a set punts i semblava tot sentenciat.Ja ens va passar l’any passat. Vam guanyar a Sant Julià de Vilatorta i vam perdre la final de la Lliga Catalana. És pretemporada i poden passar aquestes coses. Tots els equips necessiten temps, tot i que és clar que la capacitat de creixement del Barça és superior a la nostra. Tenim un grup amb molta química, un equip llarg i esperem haver cremat ja les bales de la mala sort amb les tres lesions.Són cicles. Ja ho vam veure amb la sortida d’Oliver [Stevic] o d’Andrew [Albicy] que els cicles dels jugadors s’acaben. També és cert que el jugador que feia més temps que era aquí, a banda de Jelinek i Colom, era Walker, però es va complir un cicle i ell necessitava sortir d’Andorra per trencar les seves barreres mentals i créixer com a jugador. A més, l’arribada de Paulí, cupo, i amb moltes expectatives, t’obligava una mica a prescindir de Massenat.I sense el nostre públic, que trobarem molt a faltar. Es farà molt estrany. Ho vam experimentar a la fase final de València i sabem el que és com a visitant. Quan hi ha públic a casa nostra ens dona un xut d’energia, però al rival li genera un estat d’alerta, també. Ens hem d’acostumar a aquesta situació.