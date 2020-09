“Serem un equip que molestarà i que vol estar a la part alta”

El base mallorquí és una de les cares noves del MoraBanc Andorra per a la propera temporada.

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Un flamant campió de la Lliga Endesa amb el Baskonia ha escollit el MoraBanc Andorra per créixer en protagonisme, ser més decisiu en el seu joc i per fer arrels. Sergi García (Palma de Mallorca, 1997) és, tal i com va destacar el director general Francesc Solana en la presentació del base, una “aposta de present” per al club. Al seu cap i a les seves mans recaurà bona part de la direcció de l’equip aquesta temporada durant els minuts de rotació de Clevin Hannah i Jeremy Senglin.



Com han estat les primeres setmanes com a tricolor?

Em sento molt còmode, la veritat. Estem treballant molt bé a nivell físic, ens estem conjuntant, fent pinya i es nota que el grup té química. Tot plegat és molt important de cara al començament de la lliga.



Van perdre contra el Barça però deixant bones sensacions.

Al final es va notar el cansament acumulat de tota la setmana i és normal. Hem d’estar contents perquè ho vam donar tot, però és cert que hem de millorar coses i que els jugadors nous ens acabem de conjuntar i adaptar-nos als companys.



Les directrius d’Ibon Navarro queden clares des del principi.

Vaig tenir la sort de coincidir amb ell a la selecció espanyola sub-20 i ja sabia més o menys què li agrada i quina és la seva manera de jugar. Amb els jugadors que hem arribat i els que ja hi havia ens adaptarem molt bé a aquest tipus de joc.



I més si continuen vuit jugadors de l’any passat.

Ho facilita encara més. Hi haurà una evolució clara i molt positiva partint del principi fins com es pugui acabar la temporada. Serem un equip que molestarà, segur, que farà la guitza a més d’un i que intentarà estar a llocs alts de la classificació i així ens hem de mentalitzar. Crec que tenim equip i intentarem somiar pel que pugui venir.



Avui, el BAXI Manresa.

Una altra oportunitat per seguir coneixent-nos tots a la pista i per provar coses. Als partits amistosos no és important guanyar o perdre, és fer el nostre joc, aplicar les coses que ens demana l’entrenador i millorar aquestes coses que li deia que potser encara ens falten. Estic segur que el partit contra el Manresa serà millor que el que vam fer contra el Barça.



A la presentació va comentar que a Andorra volia estabilitat.

Des del primer dia m’he trobat aquí com a casa, amb el club, els companys, l’entrenador i tota la gent que envolta el MoraBanc Andorra. No em sento gens estrany, sincerament, i em fa la sensació de portar més temps aquí del que hi soc. El que busco ara és ser més protagonista, intentar ajudar més l’equip des de la pista i tenir més minuts i, de moment, ja li dic, estic molt content.



He sentit aficionats dir que la plantilla no engresca.

No s’han fet fitxatges de renom, pot ser, però la plantilla li asseguro que està molt ben compensada i es trauran coses molt bones d’aquest equip. Podem estar a l’alçada de qualsevol i, per què no, moure’ns a la part alta de la lliga. Ara bé, hem d’anar pas a pas i no pensar més enllà del dia a dia i el treball d’ara a la pretemporada. Sí que hi ha equips que s’estan reforçant bé, però no crec que el tenir noms sigui el més important ni t’asseguri res.



Deu costar més preparar una temporada amb tot això que estem vivint.

Sobretot mentalment. Encara no es coneix el calendari ni com es jugarà, però és un aspecte que no depèn de nosaltres. No ens queda altra que treballar i estar preparats pel que pugui venir. És tot una incertesa i no només per al món de l’esport, sinó per a tota la societat perquè estem vivint uns moments difícils i veurem què passa.



I com es pot començar a jugar? Amb quin format?

Penso que es jugarà, que la lliga començarà d’una manera o una altra. Ara, insisteixo que tot allò que està per sobre de nosaltres i que no controlem és difícil de preveure. Intentaran protegir-nos en tot moment i es treballarà per fer-ho de la millor manera.



Mini bombolles, per exemple.

Doncs sí, clar, és una opció poder fer això durant la temporada, però, sincerament, no tinc gaire controlat el tema. A nosaltres, els jugadors, només ens queda esperar i estar preparats per jugar quan comenci la competició. Veurem què passa.



La Eurocup sí que sembla més complicat.

És el més difícil per tema viatges, protocols, organitzar i establir un calendari fix. Hi ha molts països implicats, cadascú té les seves lleis pel tema coronavirus i tot plegat ho fa més complicat. Tant de bo es pugui jugar, perquè per a nosaltres disputar dues competicions és un gran al·licient, però el primer de tot i més important és la salut.

